https://ria.ru/20240111/briks-1920646247.html

Эксперт рассказал, что повысит устойчивость БРИКС к внешним потрясениям

Эксперт рассказал, что повысит устойчивость БРИКС к внешним потрясениям - РИА Новости, 11.01.2024

Эксперт рассказал, что повысит устойчивость БРИКС к внешним потрясениям

Расчеты в национальных валютах расширят платежеспособность стран БРИКС и повысят их экономическую устойчивость к неопределенностям и внешним потрясениям, заявил РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:00

2024-01-11T06:00

2024-01-11T06:00

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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Расчеты в национальных валютах расширят платежеспособность стран БРИКС и повысят их экономическую устойчивость к неопределенностям и внешним потрясениям, заявил РИА Новости глава центра исследований БРИКС научно-исследовательского института развития Фуданьского университета Шэнь И. "Объективно говоря, диверсифицированное развитие международной валютной системы и платежных систем соответствует меняющейся тенденции распределения сил и общему направлению развития глобальной системы", - заявил Шэнь И. По его словам, что касается России, то в контексте экономических и финансовых санкций Запада она всегда хотела создать какую-то новую, более гибкую и разумную структуру в сфере валюты и финансов, независимо от того, изучает ли она возможность создания многосторонних финансово-экономических структур на основе соглашения БРИКС или же создания новой резервной валюты, "избавление от гегемонии доллара вполне разумно и необходимо". "С практической точки зрения, государства-члены БРИКС активно изучают и пытаются исключить платежи в долларах в двусторонней торговле. Например, расчеты в национальных валютах уже приняты между Китаем и Россией, а также Россией и Индией", - отметил эксперт. Он добавил, что "реализация расчетов в национальных валютах расширит платежеспособность стран БРИКС и повысит их экономическую устойчивость к неопределенностям и внешним потрясениям, обеспечив эффективную поддержку укреплению делового сотрудничества в финансовой сфере между членами БРИКС". Аналитик указал, что с 2019 года страны БРИКС приступили к созданию единой системы BRICS Pay в рамках развития общей платформы розничных платежей и переводов между странами-членами объединения, снижающей зависимость от SWIFT, Visa и Mastercard. "Платежная система BRICS Pay постоянно развивается и совершенствуется. На данный момент основным сдерживающим фактором, влияющим на процесс построения системы, стал вопрос о том, как добиться эффективной взаимосвязи финансовой инфраструктуры, избегая при этом ненужных споров и противоречий", - отметил Шэнь И. Он добавил, что развитие трансграничной электронной коммерции в странах БРИКС может дать мощный импульс для построения и внедрения связанных платежных систем.

https://ria.ru/20240110/ozhidaniya-1920452716.html

https://ria.ru/20240109/briks-1920220521.html

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россия, китай, брикс, swift, в мире