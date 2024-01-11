https://ria.ru/20240111/bespilotniki-1920814250.html

ПВО в среду сбила два беспилотника ВСУ над Бердянском

ПВО в среду сбила два беспилотника ВСУ над Бердянском - РИА Новости, 11.01.2024

ПВО в среду сбила два беспилотника ВСУ над Бердянском

Российская ПВО в среду сбила два украинских беспилотника над Бердянском, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:45

2024-01-11T20:45

2024-01-11T20:46

специальная военная операция на украине

бердянск

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вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Российская ПВО в среду сбила два украинских беспилотника над Бердянском, сообщили журналистам в оперативных службах. "Вчера, 10 января, подразделениями ПВО ВС РФ были сбиты два ударных БПЛА ВСУ. Подразделением военной комендатуры г. Бердянск беспилотные летательные аппараты были найдены и идентифицированы как ударные реактивные беспилотники-камикадзе UJ-25 Skyline украинской компании "Укрджет", оснащенные зарядом в 3 кг пластида и поражающими элементами кассетного типа. Ранее БПЛА такого типа уже совершали атаки на город, в результате которых уничтожен один и повреждено три жилых дома", - сообщили в оперативных службах.

бердянск

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2024

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бердянск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, происшествия