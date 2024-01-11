https://ria.ru/20240111/bespilotniki-1920814250.html
ПВО в среду сбила два беспилотника ВСУ над Бердянском
ПВО в среду сбила два беспилотника ВСУ над Бердянском - РИА Новости, 11.01.2024
ПВО в среду сбила два беспилотника ВСУ над Бердянском
Российская ПВО в среду сбила два украинских беспилотника над Бердянском, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:45
2024-01-11T20:45
2024-01-11T20:46
специальная военная операция на украине
бердянск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Российская ПВО в среду сбила два украинских беспилотника над Бердянском, сообщили журналистам в оперативных службах. "Вчера, 10 января, подразделениями ПВО ВС РФ были сбиты два ударных БПЛА ВСУ. Подразделением военной комендатуры г. Бердянск беспилотные летательные аппараты были найдены и идентифицированы как ударные реактивные беспилотники-камикадзе UJ-25 Skyline украинской компании "Укрджет", оснащенные зарядом в 3 кг пластида и поражающими элементами кассетного типа. Ранее БПЛА такого типа уже совершали атаки на город, в результате которых уничтожен один и повреждено три жилых дома", - сообщили в оперативных службах.
бердянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ПВО в среду сбила два беспилотника ВСУ над Бердянском
ПВО в среду сбила два беспилотника-камикадзе ВСУ над Бердянском