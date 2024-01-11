https://ria.ru/20240111/bespilotniki-1920685241.html
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника
Два украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи технических средств радиоэлектронной борьбы в приграничном Глушковском районе Курской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:27
2024-01-11T11:27
2024-01-11T11:27
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
безопасность
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Два украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи технических средств радиоэлектронной борьбы в приграничном Глушковском районе Курской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 16.20 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе силами РЭБ прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. Разрушений, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920326127.html
курская область
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курская область, глушковский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Безопасность
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника
Силы РЭБ приземлили два украинских ударных дрона в Курской области