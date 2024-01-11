Рейтинг@Mail.ru
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/bespilotniki-1920685241.html
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника
Два украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи технических средств радиоэлектронной борьбы в приграничном Глушковском районе Курской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:27
2024-01-11T11:27
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Два украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи технических средств радиоэлектронной борьбы в приграничном Глушковском районе Курской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 16.20 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе силами РЭБ прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. Разрушений, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240109/obstrel-1920326127.html
курская область
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_59e5b473c98f814dacb1757b615b03d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, глушковский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Безопасность
В Курской области нейтрализовали два украинских ударных беспилотника

Силы РЭБ приземлили два украинских ударных дрона в Курской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Два украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи технических средств радиоэлектронной борьбы в приграничном Глушковском районе Курской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 16.20 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе силами РЭБ прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что оба ударных беспилотника после падения на землю сдетонировали. Разрушений, погибших и пострадавших нет.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина
9 января, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьГлушковский районБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала