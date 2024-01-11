https://ria.ru/20240111/bespilotniki-1920646147.html
В Ростовской области сбили два беспилотника
В Ростовской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024
В Ростовской области сбили два беспилотника
ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:59
2024-01-11T05:59
2024-01-11T06:40
специальная военная операция на украине
ростовская область
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет", — написал он.Возможные последствия на земле уточняются, добавил губернатор.Минобороны также подтвердило информацию об уничтожении целей и расценило действия Украины как попытку совершить террористическую атаку.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920541848.html
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ростовская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Россия
В Ростовской области сбили два беспилотника
Губернатор Голубев: над Ростовской областью сбиты два беспилотника