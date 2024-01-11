https://ria.ru/20240111/bespilotniki-1920646147.html

В Ростовской области сбили два беспилотника

В Ростовской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024

В Ростовской области сбили два беспилотника

ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:59

2024-01-11T05:59

2024-01-11T06:40

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет", — написал он.Возможные последствия на земле уточняются, добавил губернатор.Минобороны также подтвердило информацию об уничтожении целей и расценило действия Украины как попытку совершить террористическую атаку.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920541848.html

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ростовская область, безопасность, россия