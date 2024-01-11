https://ria.ru/20240111/bespilotnik-1920778642.html

Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник

Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник - РИА Новости, 11.01.2024

Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник

Силами ПВО был подавлен беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:30

2024-01-11T17:30

2024-01-11T17:47

специальная военная операция на украине

калуга

жиздринский район

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Силами ПВО был подавлен беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.Утром в четверг губернатор сообщил о том, что на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет."В Жиздринском районе сегодня так же силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3", - написал Шапша.По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы.УМВД по Калужской области информирует, что на участке автодороги М-3 временно ограничено передвижение транспортных средств."Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется отвод транспортных средств по маршруту: "312 км М-3 - Хвастовичи - Бояновичи - 341 км М-3". Просим водителей заранее выбирать пути объезда", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html

https://ria.ru/20240111/pvo-1920728765.html

калуга

жиздринский район

калужская область

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калуга, жиздринский район, калужская область, владислав шапша