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Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник - РИА Новости, 11.01.2024
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17:30 11.01.2024 (обновлено: 17:47 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/bespilotnik-1920778642.html
Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник
Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник - РИА Новости, 11.01.2024
Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник
Силами ПВО был подавлен беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:30
2024-01-11T17:47
специальная военная операция на украине
калуга
жиздринский район
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Силами ПВО был подавлен беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.Утром в четверг губернатор сообщил о том, что на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет."В Жиздринском районе сегодня так же силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3", - написал Шапша.По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы.УМВД по Калужской области информирует, что на участке автодороги М-3 временно ограничено передвижение транспортных средств."Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется отвод транспортных средств по маршруту: "312 км М-3 - Хвастовичи - Бояновичи - 341 км М-3". Просим водителей заранее выбирать пути объезда", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html
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калуга
жиздринский район
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калуга, жиздринский район, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Жиздринский район, Калужская область, Владислав Шапша
Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник

Шапша: в Калужской области силами ПВО уничтожили беспилотник

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Силами ПВО был подавлен беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
Утром в четверг губернатор сообщил о том, что на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет.
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"В Жиздринском районе сегодня так же силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3", - написал Шапша.
По его словам, сейчас на месте работают оперативные службы.
УМВД по Калужской области информирует, что на участке автодороги М-3 временно ограничено передвижение транспортных средств.
"Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется отвод транспортных средств по маршруту: "312 км М-3 - Хвастовичи - Бояновичи - 341 км М-3". Просим водителей заранее выбирать пути объезда", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКалугаЖиздринский районКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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