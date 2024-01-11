https://ria.ru/20240111/benzin-1920749878.html

В России подорожали основные виды топлива

В России подорожали основные виды топлива - РИА Новости, 11.01.2024

В России подорожали основные виды топлива

Стоимость почти всех видов топлива поднялась в четверг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), в частности, продолжил дорожать... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:35

2024-01-11T15:35

2024-01-11T15:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

спбмтсб

аи-92

аи-95

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость почти всех видов топлива поднялась в четверг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), в частности, продолжил дорожать бензин - на 1-2%, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга выросла на 1,51% - до 39 957 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,87%, до 42 834 рублей. Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день также поднялась - на 0,96%, до 50 655 рублей за тонну, межсезонного - на 1,2%, до 51 845 рублей. Зимнее дизельное топливо подорожало на 1,21% - до 60 969 рублей за тонну. Биржевая стоимость авиакеросина за четверг увеличилась на 3,7% - до 80 732 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 6,13%, до 25 302 рублей. Из всех торговых позиций на СПбМТСБ в четверг подешевел только мазут: цена опустилась на 5,84%, до 12 148 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной прошлого года и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы - в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго в конце ноября.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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экономика, россия, цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии)