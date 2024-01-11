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В России подорожали основные виды топлива - РИА Новости, 11.01.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:35 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/benzin-1920749878.html
В России подорожали основные виды топлива
В России подорожали основные виды топлива - РИА Новости, 11.01.2024
В России подорожали основные виды топлива
Стоимость почти всех видов топлива поднялась в четверг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), в частности, продолжил дорожать... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:35
2024-01-11T15:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
цены на нефть
спбмтсб
аи-92
аи-95
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость почти всех видов топлива поднялась в четверг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), в частности, продолжил дорожать бензин - на 1-2%, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга выросла на 1,51% - до 39 957 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,87%, до 42 834 рублей. Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день также поднялась - на 0,96%, до 50 655 рублей за тонну, межсезонного - на 1,2%, до 51 845 рублей. Зимнее дизельное топливо подорожало на 1,21% - до 60 969 рублей за тонну. Биржевая стоимость авиакеросина за четверг увеличилась на 3,7% - до 80 732 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 6,13%, до 25 302 рублей. Из всех торговых позиций на СПбМТСБ в четверг подешевел только мазут: цена опустилась на 5,84%, до 12 148 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России начали расти весной прошлого года и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы - в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго в конце ноября.
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
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экономика, россия, цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Цены на нефть, СПбМТСБ, АИ-92, АИ-95, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В России подорожали основные виды топлива

На российской бирже подорожал бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость почти всех видов топлива поднялась в четверг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), в частности, продолжил дорожать бензин - на 1-2%, следует из материалов торгов.
Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга выросла на 1,51% - до 39 957 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,87%, до 42 834 рублей.
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Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день также поднялась - на 0,96%, до 50 655 рублей за тонну, межсезонного - на 1,2%, до 51 845 рублей. Зимнее дизельное топливо подорожало на 1,21% - до 60 969 рублей за тонну.
Биржевая стоимость авиакеросина за четверг увеличилась на 3,7% - до 80 732 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 6,13%, до 25 302 рублей. Из всех торговых позиций на СПбМТСБ в четверг подешевел только мазут: цена опустилась на 5,84%, до 12 148 рублей за тонну.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной прошлого года и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов.
В начале октября меры были скорректированы - в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго в конце ноября.
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