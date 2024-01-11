https://ria.ru/20240111/belgorod-1920791582.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 11.01.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

На стационарном лечении остаются 40 человек, пострадавших в результате обстрела Белгорода, в том числе 12 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:24

2024-01-11T18:24

2024-01-11T18:39

специальная военная операция на украине

происшествия

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массированный обстрел центра белгорода

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На стационарном лечении остаются 40 человек, пострадавших в результате обстрела Белгорода, в том числе 12 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России."На сегодняшний день на стационарном лечении остаются 40 человек, в том числе 12 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении."В результате теракта в Белгороде 25 человек были эвакуированы в Москву и направлены на лечение в федеральные медицинские организации Минздрава России и города Москвы. На сегодняшний день из 25 человек восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии", - сказал замминистра Евгений Камкин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.Камкин отметил, что все пациенты, пострадавшие в результате обстрела Белгорода и нуждающиеся в реабилитации, будут обеспечены ей, угрозы для их жизни сейчас нет. "Не всегда это только один этап. Иногда необходимо пациентам, нуждающимся в протезировании, выполнять несколько этапов реабилитации. В любом случае все пациенты останутся под контролем лечащих докторов. И в дальнейшем состояние пациентов будет контролироваться", - сказал замминистра.Днем 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода, ситуация в днр и лнр