https://ria.ru/20240111/belgorod-1920791582.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 11.01.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
На стационарном лечении остаются 40 человек, пострадавших в результате обстрела Белгорода, в том числе 12 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:24
2024-01-11T18:24
2024-01-11T18:39
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На стационарном лечении остаются 40 человек, пострадавших в результате обстрела Белгорода, в том числе 12 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России."На сегодняшний день на стационарном лечении остаются 40 человек, в том числе 12 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении."В результате теракта в Белгороде 25 человек были эвакуированы в Москву и направлены на лечение в федеральные медицинские организации Минздрава России и города Москвы. На сегодняшний день из 25 человек восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии", - сказал замминистра Евгений Камкин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.Камкин отметил, что все пациенты, пострадавшие в результате обстрела Белгорода и нуждающиеся в реабилитации, будут обеспечены ей, угрозы для их жизни сейчас нет. "Не всегда это только один этап. Иногда необходимо пациентам, нуждающимся в протезировании, выполнять несколько этапов реабилитации. В любом случае все пациенты останутся под контролем лечащих докторов. И в дальнейшем состояние пациентов будет контролироваться", - сказал замминистра.Днем 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода, ситуация в днр и лнр
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Минздрав: 40 пострадавших при обстреле Белгорода продолжают стационарное лечение
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На стационарном лечении остаются 40 человек, пострадавших в результате обстрела Белгорода, в том числе 12 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"На сегодняшний день на стационарном лечении остаются 40 человек, в том числе 12 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
"В результате теракта в Белгороде 25 человек были эвакуированы в Москву и направлены на лечение в федеральные медицинские организации Минздрава России и города Москвы. На сегодняшний день из 25 человек восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии", - сказал замминистра Евгений Камкин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава России.
Камкин отметил, что все пациенты, пострадавшие в результате обстрела Белгорода и нуждающиеся в реабилитации, будут обеспечены ей, угрозы для их жизни сейчас нет. "Не всегда это только один этап. Иногда необходимо пациентам, нуждающимся в протезировании, выполнять несколько этапов реабилитации. В любом случае все пациенты останутся под контролем лечащих докторов. И в дальнейшем состояние пациентов будет контролироваться", - сказал замминистра.
Днем 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ
погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
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