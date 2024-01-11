https://ria.ru/20240111/belgorod-1920786887.html

Участники форума "Россия" устроили флешмоб в поддержку Белгорода

Участники форума "Россия" устроили флешмоб в поддержку Белгорода - РИА Новости, 11.01.2024

Участники форума "Россия" устроили флешмоб в поддержку Белгорода

Участники международной выставки-форума "Россия" устроили акцию в поддержку Белгородской области, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:21

2024-01-11T18:21

2024-01-11T19:40

выставка-форум "россия"

белгородская область

общество

выставка-форум "россия" — радио sputnik

вячеслав гладков

белгород

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Участники международной выставки-форума "Россия" устроили акцию в поддержку Белгородской области, сообщили организаторы мероприятия.Так, на экспозициях всех регионов появились надписи "Белгород, наши сердца — с вами!", а стенд области украсили тюльпанами. В павильонах выставки волонтеры раздают тюльпаны посетителям, многие из которых несут их на стенд региона. Гости также пишут слова поддержки на специальных открытках в форме сердца."Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, президенту России, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться <...>. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что делаем, мы все находимся на рабочих местах, будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе", — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Самый массированный из них пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240111/gladkov-1920788570.html

https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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Флешмоб в поддержку Белгорода на выставке "Россия" Флешмоб в поддержку Белгорода в исполнении участников выставки "Россия" на ВДНХ. Там стенды всех регионов объединились словами поддержки приграничному региону и его жителям, которых практически ежедневно обстреливают ВСУ. Белгород — завален тюльпанами, символом единения. 2024-01-11T18:21 true PT1M09S

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белгородская область, общество, выставка-форум "россия" — радио sputnik, вячеслав гладков, белгород, россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода