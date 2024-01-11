Рейтинг@Mail.ru
Участники форума "Россия" устроили флешмоб в поддержку Белгорода - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:21 11.01.2024 (обновлено: 19:40 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/belgorod-1920786887.html
Участники форума "Россия" устроили флешмоб в поддержку Белгорода
Участники форума "Россия" устроили флешмоб в поддержку Белгорода - РИА Новости, 11.01.2024
Участники форума "Россия" устроили флешмоб в поддержку Белгорода
Участники международной выставки-форума "Россия" устроили акцию в поддержку Белгородской области, сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:21
2024-01-11T19:40
выставка-форум "россия"
белгородская область
общество
выставка-форум "россия" — радио sputnik
вячеслав гладков
белгород
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920790419_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c83e908198bfb16da63e82af6e9bbe9f.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Участники международной выставки-форума "Россия" устроили акцию в поддержку Белгородской области, сообщили организаторы мероприятия.Так, на экспозициях всех регионов появились надписи "Белгород, наши сердца — с вами!", а стенд области украсили тюльпанами. В павильонах выставки волонтеры раздают тюльпаны посетителям, многие из которых несут их на стенд региона. Гости также пишут слова поддержки на специальных открытках в форме сердца."Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, президенту России, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться &lt;...&gt;. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что делаем, мы все находимся на рабочих местах, будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе", — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Самый массированный из них пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20240111/gladkov-1920788570.html
https://ria.ru/20240109/gladkov-1920242510.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Флешмоб в поддержку Белгорода на выставке "Россия"
Флешмоб в поддержку Белгорода в исполнении участников выставки "Россия" на ВДНХ. Там стенды всех регионов объединились словами поддержки приграничному региону и его жителям, которых практически ежедневно обстреливают ВСУ. Белгород — завален тюльпанами, символом единения.
2024-01-11T18:21
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920790419_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_500c6cb0240ec867a87e7ed9185a8e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, общество, выставка-форум "россия" — радио sputnik, вячеслав гладков, белгород, россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Выставка-форум "Россия", Белгородская область, Общество, Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik, Вячеслав Гладков, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Участники форума "Россия" устроили флешмоб в поддержку Белгорода

На выставке-форуме "Россия" устроили акцию в поддержку Белгородской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Участники международной выставки-форума "Россия" устроили акцию в поддержку Белгородской области, сообщили организаторы мероприятия.
Так, на экспозициях всех регионов появились надписи "Белгород, наши сердца — с вами!", а стенд области украсили тюльпанами.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Гладков навестил детей, пострадавших во время обстрела Белгорода
Вчера, 18:08

Эти цветы выбрали не случайно. Они являются символом любви и счастья, а в Белгороде ежегодно проходит фестиваль "Река в цвету".

В павильонах выставки волонтеры раздают тюльпаны посетителям, многие из которых несут их на стенд региона. Гости также пишут слова поддержки на специальных открытках в форме сердца.
"Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, президенту России, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться <...>. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что делаем, мы все находимся на рабочих местах, будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе", — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Автомобили службы спасения и военной полиции в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Белгородских чиновников и бюджетников обязали пройти курсы первой помощи
9 января, 10:25
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду кассетными боеприпасами "Ольха" и ракетами из чешских РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Самый массированный из них пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Выставка-форум "Россия"Белгородская областьОбществоВыставка-форум "Россия" — радио SputnikВячеслав ГладковБелгородРоссияВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала