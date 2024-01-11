https://ria.ru/20240111/baykal-1920681087.html

Туроператоры отметили рост спроса на зимний отдых на Байкале

Туроператоры отметили рост спроса на зимний отдых на Байкале - РИА Новости, 11.01.2024

Туроператоры отметили рост спроса на зимний отдых на Байкале

На Байкале в первой половине февраля традиционно стартует высокий сезон, когда приезжают полюбоваться уникальным голубым льдом, и, как отмечают туроператоры,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:06

2024-01-11T11:06

2024-01-11T11:06

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. На Байкале в первой половине февраля традиционно стартует высокий сезон, когда приезжают полюбоваться уникальным голубым льдом, и, как отмечают туроператоры, спрос на регион у путешественников сейчас выше, чем год назад, сообщает РСТ.Генеральный директор компании "Байкалика" Алексей Стрелюк рассказал, что начало высокого сезона на Байкале зависит от погодных условий. Пролив Малое море, отделяющий остров Ольхон от материка, чаще всего полностью сковывает льдом в самом конце декабря. "Но на этот раз Байкал только на днях начал замерзать целиком. Понятно, что в первой половине февраля лед будет везде – толстый и безопасный", – считает эксперт.По его словам, интерес туристов к путешествиям на озеро вырос на 25-30 процентов к аналогичному периоду прошлого года."В этот раз зимний Байкал стал довольно активно продаваться уже с конца лета – начала сентября, глубина продаж вернулась на уровень до пандемии. Наибольшей популярностью пользуются туры в нижнем и среднем ценовом сегменте – с бюджетом до 100 тыс. рублей на человека, включая питание и экскурсии, но без билетов", – говорит Стрелюк.Гендиректор улан-удинской компании "Сибирь-Тур" Дарима Тугутова сообщила, что с подтверждением мест в отелях на побережье в высокий сезон уже возникают проблемы, хотя варианты найти еще можно."У нас программы комбинированные, показываем не только лед, но и, к примеру, бурятские этнографические комплексы и музеи, посещаем театры, деревни семейских. Популярны и горячие источники, расположенные на берегу озера с бурятской стороны", – пояснила она.Туроператор Fun&Sun организует полетную программу в Улан-Удэ из Москвы с 9 февраля по 30 марта на рейсах Smartavia. Руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова сообщила о росте продаж байкальских туров в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом."Мы подготовили новинку – брендовый экскурсионный маршрут "Дух Байкала". Этнопрограмма знакомит с уникальной природой и культурой республики, дает возможность проникнуться волшебством зимней Бурятии и ледяного Байкал. Многие гости рассчитывают встретить в Бурятии Сагаалган, к которому приурочены красочные мероприятия и обряды, в этом году праздник будут отмечать 10 февраля", – подчеркнула Иванова.По ее словам, цена пакета осталась примерно на уровне прошлого года. В зависимости от даты и наполнения программы тур на семь ночей стоит от 34 тысяч рублей на человека.

https://ria.ru/20240107/baykal-1918064347.html

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