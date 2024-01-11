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Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью - РИА Новости, 11.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:46 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/bashmet-1920706314.html
Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью
Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью - РИА Новости, 11.01.2024
Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью
Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, который стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, заявил, что для него это большая честь, РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:46
2024-01-11T12:46
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, который стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, заявил, что для него это большая честь, и отметил, что позиция главы государства созвучна с его. "Для меня это большая честь, что такой человек гениальный выбрал меня. Я не первый раз буду доверенным лицом. Владимир Владимирович доверяет и знает, что я не меняю цвет. Моя позиция созвучна с его позицией", - сказал Башмет на пресс-конференции. Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе дирижер Юрий Башмет, врач Лео Бокерия, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, тренер Ирина Винер и другие. Пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова сообщала, что подготовка документов на доверенных лиц продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
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новости культуры, политика, владимир путин, юрий башмет, россия
Выборы президента России — 2024, Новости культуры, Политика, Владимир Путин, Юрий Башмет, Россия
Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью

Башмет заявил, что позиция Путина созвучна с его собственной

© Фото : предоставлено пресс-службой РКААльтист и дирижер Юрий Башмет
Альтист и дирижер Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой РКА
Альтист и дирижер Юрий Башмет. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, который стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, заявил, что для него это большая честь, и отметил, что позиция главы государства созвучна с его.
"Для меня это большая честь, что такой человек гениальный выбрал меня. Я не первый раз буду доверенным лицом. Владимир Владимирович доверяет и знает, что я не меняю цвет. Моя позиция созвучна с его позицией", - сказал Башмет на пресс-конференции.
Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе дирижер Юрий Башмет, врач Лео Бокерия, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, тренер Ирина Винер и другие. Пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова сообщала, что подготовка документов на доверенных лиц продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
SHAMAN - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Shaman сообщил, что стал доверенным лицом Путина
25 декабря 2023, 10:55
 
Выборы президента России — 2024Новости культурыПолитикаВладимир ПутинЮрий БашметРоссия
 
 
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