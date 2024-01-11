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Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью

Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью - РИА Новости, 11.01.2024

Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью

Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, который стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, заявил, что для него это большая честь, РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:46

2024-01-11T12:46

2024-01-11T12:46

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, который стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, заявил, что для него это большая честь, и отметил, что позиция главы государства созвучна с его. "Для меня это большая честь, что такой человек гениальный выбрал меня. Я не первый раз буду доверенным лицом. Владимир Владимирович доверяет и знает, что я не меняю цвет. Моя позиция созвучна с его позицией", - сказал Башмет на пресс-конференции. Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе дирижер Юрий Башмет, врач Лео Бокерия, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, тренер Ирина Винер и другие. Пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова сообщала, что подготовка документов на доверенных лиц продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.

https://ria.ru/20231225/shaman-1917872773.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, политика, владимир путин, юрий башмет, россия