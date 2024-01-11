https://ria.ru/20240111/baglay-1920793056.html

Путин выразил соболезнования родным и близким экс-председателя КС Баглая

Путин выразил соболезнования родным и близким экс-председателя КС Баглая - РИА Новости, 11.01.2024

Путин выразил соболезнования родным и близким экс-председателя КС Баглая

Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким бывшего председателя Конституционного суда (КС) России Марата Баглая отметил, что он внёс... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:28

2024-01-11T18:28

2024-01-11T18:28

россия

владимир путин

политика

конституционный суд рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким бывшего председателя Конституционного суда (КС) России Марата Баглая отметил, что он внёс огромный вклад в становление конституционного правосудия в РФ, укрепление основ отечественной правовой системы, а также развитие юридической науки и образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее на сайте КС сообщалось, что бывший председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Марата Викторовича Баглая. Ушёл из жизни профессионал высочайшего класса, честный, порядочный, преданный делу человек. Настоящий гражданин и патриот. Марат Викторович Баглай посвятил себя важной, благородной миссии – защите Закона и справедливости. За годы многогранной, плодотворной деятельности Баглай внёс огромный вклад в становление конституционного правосудия в нашей стране, укрепление основ отечественной правовой системы, развитие юридической науки и образования", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что светлая память о Марате Баглае навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей. Баглай родился в 1931 году в Баку, окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, в том числе в Институте государства и права АН СССР, в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР, в Институте международного рабочего движения АН СССР. Являлся первым проректором по научной работе Академии труда и социальных отношений, был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почетным доктором ряда отечественных университетов. Баглай в 1993 году участвовал в работе Конституционного Совещания, а спустя два года стал судьей Конституционного Суда РФ и впоследствии его третьим председателем. Автор ряда монографий и статей на темы зарубежного и конституционного права, в 1996 году он написал учебник "Конституционное право Российской Федерации", впоследствии неоднократно переиздававшийся. За многолетнюю службу удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, ордена Дружбы народов, медалей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, конституционный суд рф