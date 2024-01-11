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Путин выразил соболезнования родным и близким экс-председателя КС Баглая
Путин выразил соболезнования родным и близким экс-председателя КС Баглая - РИА Новости, 11.01.2024
Путин выразил соболезнования родным и близким экс-председателя КС Баглая
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким бывшего председателя Конституционного суда (КС) России Марата Баглая отметил, что он внёс... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:28
2024-01-11T18:28
2024-01-11T18:28
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политика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким бывшего председателя Конституционного суда (КС) России Марата Баглая отметил, что он внёс огромный вклад в становление конституционного правосудия в РФ, укрепление основ отечественной правовой системы, а также развитие юридической науки и образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее на сайте КС сообщалось, что бывший председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Марата Викторовича Баглая. Ушёл из жизни профессионал высочайшего класса, честный, порядочный, преданный делу человек. Настоящий гражданин и патриот. Марат Викторович Баглай посвятил себя важной, благородной миссии – защите Закона и справедливости. За годы многогранной, плодотворной деятельности Баглай внёс огромный вклад в становление конституционного правосудия в нашей стране, укрепление основ отечественной правовой системы, развитие юридической науки и образования", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что светлая память о Марате Баглае навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей. Баглай родился в 1931 году в Баку, окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, в том числе в Институте государства и права АН СССР, в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР, в Институте международного рабочего движения АН СССР. Являлся первым проректором по научной работе Академии труда и социальных отношений, был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почетным доктором ряда отечественных университетов. Баглай в 1993 году участвовал в работе Конституционного Совещания, а спустя два года стал судьей Конституционного Суда РФ и впоследствии его третьим председателем. Автор ряда монографий и статей на темы зарубежного и конституционного права, в 1996 году он написал учебник "Конституционное право Российской Федерации", впоследствии неоднократно переиздававшийся. За многолетнюю службу удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, ордена Дружбы народов, медалей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика, конституционный суд рф
Россия, Владимир Путин, Политика, Конституционный суд РФ
Путин выразил соболезнования родным и близким экс-председателя КС Баглая
Путин: Баглай внес огромный вклад в становление Конституционного суда
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким бывшего председателя Конституционного суда (КС) России Марата Баглая отметил, что он внёс огромный вклад в становление конституционного правосудия в РФ, укрепление основ отечественной правовой системы, а также развитие юридической науки и образования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее на сайте КС сообщалось, что бывший председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай скончался в среду после продолжительной болезни.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Марата Викторовича Баглая. Ушёл из жизни профессионал высочайшего класса, честный, порядочный, преданный делу человек. Настоящий гражданин и патриот. Марат Викторович Баглай посвятил себя важной, благородной миссии – защите Закона и справедливости. За годы многогранной, плодотворной деятельности Баглай внёс огромный вклад в становление конституционного правосудия в нашей стране, укрепление основ отечественной правовой системы, развитие юридической науки и образования", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что светлая память о Марате Баглае навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей.
Баглай родился в 1931 году в Баку
, окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону
и аспирантуру Института государства и права АН СССР
. Работал и преподавал в различных научных организациях и вузах, в том числе в Институте государства и права АН СССР, в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР, в Институте международного рабочего движения АН СССР. Являлся первым проректором по научной работе Академии труда и социальных отношений
, был профессором кафедры конституционного права МГИМО
, почетным доктором ряда отечественных университетов.
Баглай в 1993 году участвовал в работе Конституционного Совещания, а спустя два года стал судьей Конституционного Суда РФ и впоследствии его третьим председателем. Автор ряда монографий и статей на темы зарубежного и конституционного права, в 1996 году он написал учебник "Конституционное право Российской Федерации", впоследствии неоднократно переиздававшийся. За многолетнюю службу удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, ордена Дружбы народов, медалей.