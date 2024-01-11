https://ria.ru/20240111/attal-1920685920.html

СМИ рассказали о реакции Шольца на назначение Атталя премьером Франции

СМИ рассказали о реакции Шольца на назначение Атталя премьером Франции - РИА Новости, 11.01.2024

СМИ рассказали о реакции Шольца на назначение Атталя премьером Франции

Канцлер Германии Олаф Шольц был удивлен назначением Габриэля Атталя на должность премьер-министра Франции, пишет газета Euractive. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:29

2024-01-11T11:29

2024-01-11T11:29

в мире

франция

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габриэль атталь

олаф шольц

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц был удивлен назначением Габриэля Атталя на должность премьер-министра Франции, пишет газета Euractive. Ранее Элизабет Борн подала прошение об отставке с поста премьер-министра Франции, президент страны Эммануэль Макрон ее принял. Во вторник новым премьером был назначен 34-летний министр образования Атталь, став самым молодым главой кабмина в истории страны. Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Габриэля Атталя с назначением на пост премьер-министра Франции и высказался за дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. "Канцлер был удивлен, как и многие наблюдатели с французской стороны, когда было объявлено о выборе", - заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос журналистов о возрасте Атталя, его слова приводит Euractive. Хебештрайт добавил, что возраст не является показателем квалификации политика. При этом премьер-министр федеральной земли Саар Анке Релингер, которая работала с Атталем, когда тот занимал пост министра образования, по данным издания, оценила его как "защитника франко-германской дружбы", который будет "продвигать сотрудничество между двумя странами".

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

https://ria.ru/20240109/attal-1920285367.html

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в мире, франция, германия, габриэль атталь, олаф шольц