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СМИ рассказали о реакции Шольца на назначение Атталя премьером Франции - РИА Новости, 11.01.2024
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11:29 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/attal-1920685920.html
СМИ рассказали о реакции Шольца на назначение Атталя премьером Франции
СМИ рассказали о реакции Шольца на назначение Атталя премьером Франции - РИА Новости, 11.01.2024
СМИ рассказали о реакции Шольца на назначение Атталя премьером Франции
Канцлер Германии Олаф Шольц был удивлен назначением Габриэля Атталя на должность премьер-министра Франции, пишет газета Euractive. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:29
2024-01-11T11:29
в мире
франция
германия
габриэль атталь
олаф шольц
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц был удивлен назначением Габриэля Атталя на должность премьер-министра Франции, пишет газета Euractive. Ранее Элизабет Борн подала прошение об отставке с поста премьер-министра Франции, президент страны Эммануэль Макрон ее принял. Во вторник новым премьером был назначен 34-летний министр образования Атталь, став самым молодым главой кабмина в истории страны. Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Габриэля Атталя с назначением на пост премьер-министра Франции и высказался за дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. "Канцлер был удивлен, как и многие наблюдатели с французской стороны, когда было объявлено о выборе", - заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос журналистов о возрасте Атталя, его слова приводит Euractive. Хебештрайт добавил, что возраст не является показателем квалификации политика. При этом премьер-министр федеральной земли Саар Анке Релингер, которая работала с Атталем, когда тот занимал пост министра образования, по данным издания, оценила его как "защитника франко-германской дружбы", который будет "продвигать сотрудничество между двумя странами".
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240109/attal-1920285367.html
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в мире, франция, германия, габриэль атталь, олаф шольц
В мире, Франция, Германия, Габриэль Атталь, Олаф Шольц
СМИ рассказали о реакции Шольца на назначение Атталя премьером Франции

Euractive: Шольц удивился назначению Атталя на пост премьера Франции

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц был удивлен назначением Габриэля Атталя на должность премьер-министра Франции, пишет газета Euractive.
Ранее Элизабет Борн подала прошение об отставке с поста премьер-министра Франции, президент страны Эммануэль Макрон ее принял. Во вторник новым премьером был назначен 34-летний министр образования Атталь, став самым молодым главой кабмина в истории страны. Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Габриэля Атталя с назначением на пост премьер-министра Франции и высказался за дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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"Канцлер был удивлен, как и многие наблюдатели с французской стороны, когда было объявлено о выборе", - заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос журналистов о возрасте Атталя, его слова приводит Euractive. Хебештрайт добавил, что возраст не является показателем квалификации политика.
При этом премьер-министр федеральной земли Саар Анке Релингер, которая работала с Атталем, когда тот занимал пост министра образования, по данным издания, оценила его как "защитника франко-германской дружбы", который будет "продвигать сотрудничество между двумя странами".
Вновь назначенный премьер-министр Франции Габриэль Атталь и бывший премьер-министр Элизабет Борн у отеля Матиньон в Париже - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Биография Габриэля Атталя
9 января, 15:13
 
В миреФранцияГерманияГабриэль АттальОлаф Шольц
 
 
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