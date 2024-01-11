https://ria.ru/20240111/atakovali-1920710523.html

Украинские войска атаковали села в Херсонской области дронами-камикадзе

Украинские войска атаковали села в Херсонской области дронами-камикадзе - РИА Новости, 11.01.2024

Украинские войска атаковали села в Херсонской области дронами-камикадзе

Украинские войска атаковали села Новокаховского городского округа Херсонской области дронами-камикадзе, сообщает администрация округа в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:07

2024-01-11T13:07

2024-01-11T13:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска атаковали села Новокаховского городского округа Херсонской области дронами-камикадзе, сообщает администрация округа в своем Telegram-канале. "Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе село Новые Лагеря. Над селом кружили порядка 10 дронов. Поступила информация о раненой женщине, которую для оказания помощи доставили в больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, еще одна атака предпринята на село Обрывка: после атаки дронов обнаружен сгоревший автомобиль на повороте автодороги со стороны села Песчаное.

https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область