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Украинские войска атаковали села в Херсонской области дронами-камикадзе - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/atakovali-1920710523.html
Украинские войска атаковали села в Херсонской области дронами-камикадзе
Украинские войска атаковали села в Херсонской области дронами-камикадзе - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска атаковали села в Херсонской области дронами-камикадзе
Украинские войска атаковали села Новокаховского городского округа Херсонской области дронами-камикадзе, сообщает администрация округа в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:07
2024-01-11T13:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска атаковали села Новокаховского городского округа Херсонской области дронами-камикадзе, сообщает администрация округа в своем Telegram-канале. "Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе село Новые Лагеря. Над селом кружили порядка 10 дронов. Поступила информация о раненой женщине, которую для оказания помощи доставили в больницу", - говорится в сообщении. Кроме того, еще одна атака предпринята на село Обрывка: после атаки дронов обнаружен сгоревший автомобиль на повороте автодороги со стороны села Песчаное.
https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html
херсонская область
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
Украинские войска атаковали села в Херсонской области дронами-камикадзе

ВСУ атаковали села в Херсонской области 10 дронами-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Украинские войска атаковали села Новокаховского городского округа Херсонской области дронами-камикадзе, сообщает администрация округа в своем Telegram-канале.
"Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе село Новые Лагеря. Над селом кружили порядка 10 дронов. Поступила информация о раненой женщине, которую для оказания помощи доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще одна атака предпринята на село Обрывка: после атаки дронов обнаружен сгоревший автомобиль на повороте автодороги со стороны села Песчаное.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская область
 
 
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