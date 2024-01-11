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Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок - РИА Новости, 11.01.2024
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18:58 11.01.2024 (обновлено: 23:51 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/armiya-1920799455.html
Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок
Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок - РИА Новости, 11.01.2024
Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок
Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:58
2024-01-11T23:51
безопасность
вооруженные силы рф
россия
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.Более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году, из них 420 тысяч - контрактники, остальные - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По данным министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч - это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев. Цифры говорят сами за себя", - заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.Видеозапись с совещания опубликована в четверг на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине
Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок

Медведев: в 2023 году в интересах ОГВ привлекли более полумиллиона человек

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
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Более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году, из них 420 тысяч - контрактники, остальные - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"По данным министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч - это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев. Цифры говорят сами за себя", - заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
Видеозапись с совещания опубликована в четверг на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссияДмитрий Медведев
 
 
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