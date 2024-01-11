https://ria.ru/20240111/armiya-1920799455.html

Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок

Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок - РИА Новости, 11.01.2024

Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок

Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:58

2024-01-11T18:58

2024-01-11T23:51

безопасность

вооруженные силы рф

россия

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.Более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году, из них 420 тысяч - контрактники, остальные - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По данным министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч - это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев. Цифры говорят сами за себя", - заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.Видеозапись с совещания опубликована в четверг на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев