https://ria.ru/20240111/armiya-1920799455.html
Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок
Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок - РИА Новости, 11.01.2024
Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок
Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:58
2024-01-11T18:58
2024-01-11T23:51
безопасность
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.Более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году, из них 420 тысяч - контрактники, остальные - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По данным министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч - это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев. Цифры говорят сами за себя", - заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.Видеозапись с совещания опубликована в четверг на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине
Медведев сообщил, что ВС России доукомплектовали полностью и в срок
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Поставленные задачи по доукомплектованию ВС РФ выполнены в полном объеме и в обозначенные сроки, заявил замруководителя
Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
России пора отдавать свой самый большой долг
Более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году, из них 420 тысяч - контрактники, остальные - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"По данным министерства обороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч - это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев. Цифры говорят сами за себя", - заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
Видеозапись с совещания опубликована в четверг на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".