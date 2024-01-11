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Посол Аргентины в России скоро завершит миссию - РИА Новости, 11.01.2024
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13:00 11.01.2024 (обновлено: 13:16 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/argentina-1920709055.html
Посол Аргентины в России скоро завершит миссию
Посол Аргентины в России скоро завершит миссию - РИА Новости, 11.01.2024
Посол Аргентины в России скоро завершит миссию
Действующий посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн вскоре покинет свой пост и вернется в республику, сообщили РИА Новости в посольстве страны. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:00
2024-01-11T13:16
аргентина
россия
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Действующий посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн вскоре покинет свой пост и вернется в республику, сообщили РИА Новости в посольстве страны."По служебным причинам посол Зуайн возвращается в Аргентину (точная дата его возвращения пока не подтверждена). Могу подтвердить, что он уедет в течение последующих месяцев. Новый глава дипмиссии пока не назначен", - сказали в посольстве.Ранее газета Nacion со ссылкой на постановление главы аргентинского МИД Дианы Мондино сообщила о том, что новые власти страны планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Зуайна. Как следует из документа, он должен быть переведен в МИД.В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного вступления Аргентины в БРИКС с 1 января 2024 года.
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аргентина, россия, в мире
Аргентина, Россия, В мире
Посол Аргентины в России скоро завершит миссию

Посол Аргентины в России Зуайн завершит миссию и вернется в Буэнос-Айрес

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосол Аргентины в России Эдуардо Зуайн
Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Действующий посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн вскоре покинет свой пост и вернется в республику, сообщили РИА Новости в посольстве страны.
"По служебным причинам посол Зуайн возвращается в Аргентину (точная дата его возвращения пока не подтверждена). Могу подтвердить, что он уедет в течение последующих месяцев. Новый глава дипмиссии пока не назначен", - сказали в посольстве.
Ранее газета Nacion со ссылкой на постановление главы аргентинского МИД Дианы Мондино сообщила о том, что новые власти страны планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Зуайна. Как следует из документа, он должен быть переведен в МИД.
В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного вступления Аргентины в БРИКС с 1 января 2024 года.
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