https://ria.ru/20240111/argentina-1920709055.html

Посол Аргентины в России скоро завершит миссию

Посол Аргентины в России скоро завершит миссию - РИА Новости, 11.01.2024

Посол Аргентины в России скоро завершит миссию

Действующий посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн вскоре покинет свой пост и вернется в республику, сообщили РИА Новости в посольстве страны. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:00

2024-01-11T13:00

2024-01-11T13:16

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россия

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Действующий посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн вскоре покинет свой пост и вернется в республику, сообщили РИА Новости в посольстве страны."По служебным причинам посол Зуайн возвращается в Аргентину (точная дата его возвращения пока не подтверждена). Могу подтвердить, что он уедет в течение последующих месяцев. Новый глава дипмиссии пока не назначен", - сказали в посольстве.Ранее газета Nacion со ссылкой на постановление главы аргентинского МИД Дианы Мондино сообщила о том, что новые власти страны планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Зуайна. Как следует из документа, он должен быть переведен в МИД.В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного вступления Аргентины в БРИКС с 1 января 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аргентина, россия, в мире