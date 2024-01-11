https://ria.ru/20240111/argentina-1920709055.html
Посол Аргентины в России скоро завершит миссию
Посол Аргентины в России скоро завершит миссию - РИА Новости, 11.01.2024
Посол Аргентины в России скоро завершит миссию
Действующий посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн вскоре покинет свой пост и вернется в республику, сообщили РИА Новости в посольстве страны. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:00
2024-01-11T13:00
2024-01-11T13:16
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Действующий посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн вскоре покинет свой пост и вернется в республику, сообщили РИА Новости в посольстве страны."По служебным причинам посол Зуайн возвращается в Аргентину (точная дата его возвращения пока не подтверждена). Могу подтвердить, что он уедет в течение последующих месяцев. Новый глава дипмиссии пока не назначен", - сказали в посольстве.Ранее газета Nacion со ссылкой на постановление главы аргентинского МИД Дианы Мондино сообщила о том, что новые власти страны планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Зуайна. Как следует из документа, он должен быть переведен в МИД.В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного вступления Аргентины в БРИКС с 1 января 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, россия, в мире
Аргентина, Россия, В мире
Посол Аргентины в России скоро завершит миссию
Посол Аргентины в России Зуайн завершит миссию и вернется в Буэнос-Айрес
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Действующий посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн вскоре покинет свой пост и вернется в республику, сообщили РИА Новости в посольстве страны.
"По служебным причинам посол Зуайн возвращается в Аргентину (точная дата его возвращения пока не подтверждена). Могу подтвердить, что он уедет в течение последующих месяцев. Новый глава дипмиссии пока не назначен", - сказали в посольстве.
Ранее газета Nacion со ссылкой на постановление главы аргентинского МИД Дианы Мондино сообщила о том, что новые власти страны планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Зуайна. Как следует из документа, он должен быть переведен в МИД.
В конце прошлого года на выборах президента Аргентины победил крайне правый политик Хавьер Милей
. Во время своей предвыборной кампании он говорил о том, что намерен во внешней политике ориентироваться на США
и Израиль
и выступал за отказ от сотрудничества с Китаем
, Бразилией
и Россией. Также новые власти страны отказались от запланированного вступления Аргентины в БРИКС
с 1 января 2024 года.
Пушков раскрыл будущее Аргентины после отказа от БРИКС