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В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник"
В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник" - РИА Новости, 11.01.2024
В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник"
Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:34
2024-01-11T17:34
2024-01-11T17:34
происшествия
кызыл
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западно-сибирская транспортная прокуратура
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ан-2
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram. "По предварительной информации, сегодня около 15.00 (11.00 мск) часов местного времени воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа", выполнявшее рейс по маршруту Кызыл – Кунгуртук, в связи с неисправностью совершило вынужденную посадку в аэропорту Кызыла. На борту самолета находились девять пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
https://ria.ru/20240110/samolet-1920431596.html
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происшествия, кызыл, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), ан-2
Происшествия, Кызыл, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2
В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник"
Прокуратура: самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла