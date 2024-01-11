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В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник" - РИА Новости, 11.01.2024
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17:34 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/an2-1920779292.html
В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник"
В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник" - РИА Новости, 11.01.2024
В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник"
Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:34
2024-01-11T17:34
происшествия
кызыл
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram. "По предварительной информации, сегодня около 15.00 (11.00 мск) часов местного времени воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа", выполнявшее рейс по маршруту Кызыл – Кунгуртук, в связи с неисправностью совершило вынужденную посадку в аэропорту Кызыла. На борту самолета находились девять пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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происшествия, кызыл, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), ан-2
Происшествия, Кызыл, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2
В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник"

Прокуратура: самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Самолет Ан-2. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram.
«
"По предварительной информации, сегодня около 15.00 (11.00 мск) часов местного времени воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа", выполнявшее рейс по маршруту Кызыл – Кунгуртук, в связи с неисправностью совершило вынужденную посадку в аэропорту Кызыла. На борту самолета находились девять пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Воздушное судно, совершившее по техническим причинам посадку в международном аэропорту Барнаула - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в Барнауле
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ПроисшествияКызылРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Ан-2
 
 
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