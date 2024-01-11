https://ria.ru/20240111/an2-1920779292.html

В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник"

В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник" - РИА Новости, 11.01.2024

В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся "кукурузник"

Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:34

2024-01-11T17:34

2024-01-11T17:34

происшествия

кызыл

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908583556_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_a5ca71e801574b259e6b3ced91cc1d10.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram. "По предварительной информации, сегодня около 15.00 (11.00 мск) часов местного времени воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Тува-Авиа", выполнявшее рейс по маршруту Кызыл – Кунгуртук, в связи с неисправностью совершило вынужденную посадку в аэропорту Кызыла. На борту самолета находились девять пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Также Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

https://ria.ru/20240110/samolet-1920431596.html

кызыл

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кызыл, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), ан-2