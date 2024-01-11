https://ria.ru/20240111/alesha-1920724066.html

В Мурманске предложили перенести памятник "Алеша" из Болгарии в Заполярье

В Мурманске предложили перенести памятник "Алеша" из Болгарии в Заполярье - РИА Новости, 11.01.2024

В Мурманске предложили перенести памятник "Алеша" из Болгарии в Заполярье

Заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора рассказал РИА Новости, что он возмущен инициативой переноса памятника "Алеша" из болгарского... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:03

2024-01-11T14:03

2024-01-11T14:03

болгария

в мире

россия

ссср

мурманск

пловдив

евгений никора

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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора рассказал РИА Новости, что он возмущен инициативой переноса памятника "Алеша" из болгарского Пловдива в Музей социалистического искусства в Софии и намерен обратиться к губернатору региона Андрею Чибису с предложение перевезти скульптуру в Мурманск, где также есть памятник Защитникам советского Заполярья, именуемый в народе "Алеша". В среду стало известно, что в муниципальный совет болгарского Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника советскому солдату-освободителю "Алеша", об этом сообщила партия "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ). Никору возмутило это предложение о перемещении памятника в музей, поэтому он считает, что перевезти его в Мурманск вполне реально. "Я считаю, что это реализуемо. Чтобы инициативу реализовать, надо иметь согласие владельца – это или муниципалитет Пловдива или министерство культуры Болгарии. Если в результате предложения российской стороны они передумают его вообще убирать, это будет лучший вариант. Но памятник от 11 до 12 метров, он вполне транспортабелен", - сказал Никора. Зампредседателя мурманской думы сообщил, что намерен обратиться к губернатору Чибису с предложением о перевозке памятника в Мурманск в ближайшее время. Для решения этого вопроса потребуется участие МИД РФ, пояснил Никора. "Не думал, что доживу до такого позора отдельных представителей болгарского народа. Время сейчас в Европе такое, что порой принимаются и абсолютно дикие инициативы, за которые, я уверен, будет стыдно будущим поколениям болгар", - написал в своем Telegram-канале Никора. Ожидается, что инициатива о переносе памятника в музей будет включена в повестку дня сессии городского совета Пловдива 17 января. Если оно будет принято, мэр Костадин Димитров распорядится демонтировать и убрать памятник до конца года. Одним из символов Мурманска, визитной карточкой является памятник Защитникам советского Заполярья, который возвышается над городом. Мурманчане называют его "Алешей", у его подножия каждый год проводятся памятные мероприятия. Никора считает, что болгарский "Алеша" мог бы стать "младшим - по размеру - братом нашего любимого "Алеши". Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт 60 лет назад в болгарском Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.

https://ria.ru/20230404/pamyatniki-1862622823.html

https://ria.ru/20231212/pamyatnik-1915423249.html

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

болгария, в мире, россия, ссср, мурманск, пловдив, евгений никора