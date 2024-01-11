https://ria.ru/20240111/aktsiya-1920792341.html
В Варшаве оппозиция провела антиправительственную акцию
В Варшаве оппозиция провела антиправительственную акцию - РИА Новости, 11.01.2024
В Варшаве оппозиция провела антиправительственную акцию
Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) проводит в Варшаве массовую акцию протеста после задержания полицией и отправки в тюрьму РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:26
2024-01-11T18:26
2024-01-11T21:17
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мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) проводит в Варшаве массовую акцию протеста после задержания полицией и отправки в тюрьму бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, передает корреспондент РИА Новости. Несколько тысяч протестующих собрались у сейма Польши в 16.00 (18.00 мск). После митинга они отправятся маршем по улицам Варшавы. Организаторы назвали данное мероприятие "марш свободных поляков". Точное число участников пока не называется, но представители партии ранее заявили, что соберут по меньшей мере 50 тысяч человек. Безопасность обеспечивают 3 тысячи полицейских. Участники акции пришли на протест с бело-красными государственными флагами Польши и транспарантами с антиправительственными лозунгами, часть которых содержит нецензурные надписи. Главная причина недовольства толпы – заключение Каминьского и Возняка, а также решения правительства, касающиеся государственных СМИ. Также рядом с сеймом свою акцию проводят сторонники действующего правительства. Полиция окружила их в целях безопасности. Из-за большого скопления людей перекрыто движение транспорта на близлежащих улицах, изменены маршруты движения общественного транспорта. В будущем оппозиция намерена проводить протесты в разных регионах, а также блокировать заседания сейма до тех пор, пока Каминьский и Возняк не будут освобождены. Вечером вторника Каминьский и Вонсик, осужденные окончательным приговором за превышение полномочий, были задержаны полицией на территории президентского дворца и доставлены в тюрьму. После этого оба объявили голодовку, назвав себя жертвами политических репрессий. Оппозиция считает приговор незаконным и добивается их освобождения. Одновременно политиков лишили депутатских мандатов. После смены правительства Польши новый министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. "Право и справедливость" не признала данные решения.
https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920190842.html
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Протесты оппозиционной партии в Варшаве
Протесты оппозиционной партии в Варшаве
2024-01-11T18:26
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в мире, польша, варшава, мариуш каминьский, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Мариуш Каминьский, Право и справедливость
В Варшаве оппозиция провела антиправительственную акцию
В Варшаве оппозиционная партия PiS провела антиправительственную акцию
ВАРШАВА, 11 янв – РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) проводит в Варшаве массовую акцию протеста после задержания полицией и отправки в тюрьму бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч протестующих собрались у сейма Польши
в 16.00 (18.00 мск). После митинга они отправятся маршем по улицам Варшавы. Организаторы назвали данное мероприятие "марш свободных поляков". Точное число участников пока не называется, но представители партии ранее заявили, что соберут по меньшей мере 50 тысяч человек. Безопасность обеспечивают 3 тысячи полицейских.
Участники акции пришли на протест с бело-красными государственными флагами Польши и транспарантами с антиправительственными лозунгами, часть которых содержит нецензурные надписи. Главная причина недовольства толпы – заключение Каминьского и Возняка, а также решения правительства, касающиеся государственных СМИ.
Также рядом с сеймом свою акцию проводят сторонники действующего правительства. Полиция окружила их в целях безопасности.
Из-за большого скопления людей перекрыто движение транспорта на близлежащих улицах, изменены маршруты движения общественного транспорта.
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В будущем оппозиция намерена проводить протесты в разных регионах, а также блокировать заседания сейма до тех пор, пока Каминьский и Возняк не будут освобождены.
Вечером вторника Каминьский и Вонсик, осужденные окончательным приговором за превышение полномочий, были задержаны полицией на территории президентского дворца и доставлены в тюрьму. После этого оба объявили голодовку, назвав себя жертвами политических репрессий. Оппозиция считает приговор незаконным и добивается их освобождения. Одновременно политиков лишили депутатских мандатов.
После смены правительства Польши новый министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. "Право и справедливость
" не признала данные решения.
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