https://ria.ru/20240111/aktivy-1920733266.html

В Совфеде рассказали, как Россия ответит Западу на конфискацию активов

В Совфеде рассказали, как Россия ответит Западу на конфискацию активов - РИА Новости, 11.01.2024

В Совфеде рассказали, как Россия ответит Западу на конфискацию активов

Если страны Запада начнут конфисковывать активы России, то у РФ будут все основания для изъятия аналогичных активов этих стран, их немало, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:36

2024-01-11T14:36

2024-01-11T14:37

экономика

россия

сша

владимир джабаров

евросоюз

g7

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Если страны Запада начнут конфисковывать активы России, то у РФ будут все основания для изъятия аналогичных активов этих стран, их немало, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии". "Хочу сказать, что если это (конфискация активов РФ за рубежом - ред.) произойдёт, то у России есть все основания конфисковывать аналогичные активы западных стран, которые находятся в России, а их немало", - сказал Джабаров. Он отметил, что многие западные страны угрожают России конфискацией её активов. "Все, кто так себя недружественно поведут, получат ответ", - добавил парламентарий. Сенатор подчеркнул, что процесс, в который ввязывается Белый дом, "очень опасный", они "открывают ящик Пандоры". По его словам, от того, что администрация Байдена согласилась принять этот законопроект, путь достаточно большой, это делается не так быстро"."Причём последствия могут быть самые непредсказуемые, включая Соединённые Штаты Америки и их партнёров из Европы, Японии и так далее. Во-первых, весь мир, который вкладывает деньги в американскую валюту, в американские ценные бумаги, хранит деньги в американских банках, таких стран много - Китай, страны Ближнего Востока, даже Япония - они поймут, что это дело опасное, что в один день можно всё потерять. Я думаю, что это будет абсолютно безобразный прецедент, который аукнется американцам очень быстро и выйдет им боком", - резюмировал Джабаров.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20240103/otvet-1919542206.html

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, владимир джабаров, евросоюз, g7, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции