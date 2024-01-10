СМИ: сотни журналистов призвали принять меры из-за ситуации в Эквадоре
Universo: более 300 журналистов выразили протест из-за захвата студии в Эквадоре
© AP Photo / Cesar MunozПолиция эвакуирует персонал общественной телестанции TC
© AP Photo / Cesar Munoz
Полиция эвакуирует персонал общественной телестанции TC
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 300 журналистов из разных стран мира выразили протест в связи с захватом студии телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, потребовали от властей Эквадора принять меры по защите СМИ и их работников, сообщает газета Universo.
Во вторник неизвестные в масках с холодным и огнестрельным оружием ворвались в студию телеканала TC в эквадорском Гуаякиле, где продолжаются беспорядки, связанные с реорганизацией тюрем страны. В прямом эфире бандиты, размахивающие оружием и гранатами, засунули ведущему динамитную шашку в карман пиджака под крики "пусть полиция убирается". Полиция Эквадора направила спецназ в студию телеканала ТС и позднее сообщила о задержании участников этого нападения.
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"Это еще одна демонстрация того, как организованная преступность делает СМИ одной из своих целей. Эквадор закончил 2023 год, как самая жестокая страна в Латинской Америке... Угрозы убийством возросли на 275%, а также участились вооруженные нападения на журналистов", - говорится в тексте, под которым подписались журналисты из Эквадора, Перу, Колумбии, Мексики, Испании, Аргентины, Венесуэлы, Сальвадора, Бразилии, США, Боливии, Никарагуа, Парагвая, Гватемалы, Чили, Коста-Рики, Панамы, Гондураса и Доминиканской Республики.
Журналисты заявили, что "то, что произошло (в студии - ред.) телеканала TC, является самым болезненным изображением того, что в настоящее время переживает эквадорская пресса" как следствие роста преступного насилия. Они также выступили с критикой в адрес правительства Эквадора за то, что оно не защищает журналистов.
"Эта ситуация требует принятия срочных мер", - отметили работники СМИ.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.