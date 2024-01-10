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ВОЗ призвала Израиль одобрить заявки на гуманитарные конвои в Газу

ВОЗ призвала Израиль одобрить заявки на гуманитарные конвои в Газу - РИА Новости, 10.01.2024

ВОЗ призвала Израиль одобрить заявки на гуманитарные конвои в Газу

Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывает Израиль одобрить заявки различных организаций на гуманитарные конвои в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:20

2024-01-10T18:20

2024-01-10T18:28

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывает Израиль одобрить заявки различных организаций на гуманитарные конвои в Газу, семь из которых организации пришлось отменить с 26 декабря. "ВОЗ была вынуждена отменить шесть запланированных миссий в северную часть Газы с 26 декабря, когда у нас была наша последняя миссия, потому что наши запросы были отклонены, а гарантии безопасного прохода не были предоставлены. Миссия, запланированная на сегодня, также была отменена... Мы призываем Израиль одобрить заявки ВОЗ и других партнеров о доставке гуманитарной помощи (в Газу – ред.)", - сказал он на брифинге в Женеве. Тедрос добавил, что интенсивные бомбардировки, ограничения на передвижение, нехватка топлива и перебои в связи не позволяют ВОЗ и её партнерам связаться с нуждающимися. Накануне в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорилось, что с 1 января ООН удалось осуществить только три из 20 запланированных гуманитарных конвоев в Газу, 15 заявок были отклонены и две пришлось отменить из-за административных проблем. В конце декабря директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томас Уайт сообщил, что гуманитарный конвой попал под обстрел израильских военных в секторе Газа, сотрудники не пострадали. Также сообщалось, что гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы был разграблен по дороге голодающими местными жителями 23 декабря. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20240110/peregovory-1920551740.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, воз, оон, тедрос адханом гебрейесус, женева (город)