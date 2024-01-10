Рейтинг@Mail.ru
Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 10.01.2024 (обновлено: 13:07 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/zatonula-1920471561.html
Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами
Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 10.01.2024
Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами
Лодка с нелегальными мигрантами затонула во время сильного шторма возле острова Лесбос, на данный момент известно о гибели троих человек, сообщило Афинское... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:27
2024-01-10T13:07
в мире
лесбос
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920496317_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_5aa0c99b39505f81ac963710507246b1.jpg
АФИНЫ, 10 янв – РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула во время сильного шторма возле острова Лесбос, на данный момент известно о гибели троих человек, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Мигранты попытались переправиться на Лесбос с противоположного турецкого побережья во время ураганного северного ветра силой девять баллов по шкале Бофорта, сообщило агентство. "Лодка достигла побережья в 10 километрах к северу от города Митилини примерно в 3 часа ночи. Но сильный ветер буквально выбросил ее на камни. Число пропавших без вести людей пока остается неизвестным. Найдены мертвыми двое молодых людей африканского происхождения, мужчина и женщина в возрасте примерно 25-30 лет. Еще одного погибшего обнаружили и предпринимаются попытки поднять его. Помимо этого, есть раненый, он переведен в больницу Митилини, а восемь выживших были переведены в центр приема и идентификации Кара-Тепе", - говорится в сообщении. По словам очевидцев, всего на борту лодки находились 36 человек. Остальные примерно 24 пассажира, по данным властей порта, скрылись в окрестных горах, хотя не исключено, что некоторые из них могли упасть в море и утонуть, сообщило агентство. Большинство нелегальных мигрантов прибывают в Грецию по морю из Турции. Однако власти Греции отмечают значительное снижение потока нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20240103/migranty-1919596413.html
https://ria.ru/20240102/polsha-1919467272.html
лесбос
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920496317_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_2088dba6e51fa65bd14e6b69c354f5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лесбос, греция
В мире, Лесбос, Греция
Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами

АМНА: возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами, погибли трое

© AFP 2024 / MANOLIS LAGOUTARISЛодка прибитая к берегу после сильного шторма возле острова Лесбос. 10 января 2024
Лодка прибитая к берегу после сильного шторма возле острова Лесбос. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2024 / MANOLIS LAGOUTARIS
Лодка прибитая к берегу после сильного шторма возле острова Лесбос. 10 января 2024
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 10 янв – РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула во время сильного шторма возле острова Лесбос, на данный момент известно о гибели троих человек, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Мигранты попытались переправиться на Лесбос с противоположного турецкого побережья во время ураганного северного ветра силой девять баллов по шкале Бофорта, сообщило агентство.
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
СМИ: приток незаконных мигрантов в США установил абсолютный рекорд
3 января, 17:10
"Лодка достигла побережья в 10 километрах к северу от города Митилини примерно в 3 часа ночи. Но сильный ветер буквально выбросил ее на камни. Число пропавших без вести людей пока остается неизвестным. Найдены мертвыми двое молодых людей африканского происхождения, мужчина и женщина в возрасте примерно 25-30 лет. Еще одного погибшего обнаружили и предпринимаются попытки поднять его. Помимо этого, есть раненый, он переведен в больницу Митилини, а восемь выживших были переведены в центр приема и идентификации Кара-Тепе", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, всего на борту лодки находились 36 человек. Остальные примерно 24 пассажира, по данным властей порта, скрылись в окрестных горах, хотя не исключено, что некоторые из них могли упасть в море и утонуть, сообщило агентство.
Большинство нелегальных мигрантов прибывают в Грецию по морю из Турции. Однако власти Греции отмечают значительное снижение потока нелегальных мигрантов.
Бараки на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Польский сатирик предложил отправлять мигрантов в нацистские концлагеря
2 января, 14:30
 
В миреЛесбосГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала