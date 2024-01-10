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Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами
Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами - РИА Новости, 10.01.2024
Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами
Лодка с нелегальными мигрантами затонула во время сильного шторма возле острова Лесбос, на данный момент известно о гибели троих человек, сообщило Афинское... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:27
2024-01-10T11:27
2024-01-10T13:07
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АФИНЫ, 10 янв – РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула во время сильного шторма возле острова Лесбос, на данный момент известно о гибели троих человек, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Мигранты попытались переправиться на Лесбос с противоположного турецкого побережья во время ураганного северного ветра силой девять баллов по шкале Бофорта, сообщило агентство. "Лодка достигла побережья в 10 километрах к северу от города Митилини примерно в 3 часа ночи. Но сильный ветер буквально выбросил ее на камни. Число пропавших без вести людей пока остается неизвестным. Найдены мертвыми двое молодых людей африканского происхождения, мужчина и женщина в возрасте примерно 25-30 лет. Еще одного погибшего обнаружили и предпринимаются попытки поднять его. Помимо этого, есть раненый, он переведен в больницу Митилини, а восемь выживших были переведены в центр приема и идентификации Кара-Тепе", - говорится в сообщении. По словам очевидцев, всего на борту лодки находились 36 человек. Остальные примерно 24 пассажира, по данным властей порта, скрылись в окрестных горах, хотя не исключено, что некоторые из них могли упасть в море и утонуть, сообщило агентство. Большинство нелегальных мигрантов прибывают в Грецию по морю из Турции. Однако власти Греции отмечают значительное снижение потока нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20240103/migranty-1919596413.html
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в мире, лесбос, греция
Возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами
АМНА: возле Лесбоса затонула лодка с нелегальными мигрантами, погибли трое
АФИНЫ, 10 янв – РИА Новости.
Лодка с нелегальными мигрантами затонула во время сильного шторма возле острова Лесбос, на данный момент известно о гибели троих человек, сообщило Афинское агентство новостей АМНА
.
Мигранты попытались переправиться на Лесбос с противоположного турецкого побережья во время ураганного северного ветра силой девять баллов по шкале Бофорта, сообщило агентство.
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"Лодка достигла побережья в 10 километрах к северу от города Митилини примерно в 3 часа ночи. Но сильный ветер буквально выбросил ее на камни. Число пропавших без вести людей пока остается неизвестным. Найдены мертвыми двое молодых людей африканского происхождения, мужчина и женщина в возрасте примерно 25-30 лет. Еще одного погибшего обнаружили и предпринимаются попытки поднять его. Помимо этого, есть раненый, он переведен в больницу Митилини, а восемь выживших были переведены в центр приема и идентификации Кара-Тепе", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, всего на борту лодки находились 36 человек. Остальные примерно 24 пассажира, по данным властей порта, скрылись в окрестных горах, хотя не исключено, что некоторые из них могли упасть в море и утонуть, сообщило агентство.
Большинство нелегальных мигрантов прибывают в Грецию
по морю из Турции
. Однако власти Греции отмечают значительное снижение потока нелегальных мигрантов.
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