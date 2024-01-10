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Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского
Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского - РИА Новости, 10.01.2024
Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского
Настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский запрещен в служении на время рассмотрения его дела в дисциплинарной... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:49
2024-01-10T19:49
2024-01-10T19:49
религия
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский запрещен в служении на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освобожден от настоятельства указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах города Москвы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы", – говорится в патриаршем указе, опубликованном сайтом Московской епархии 10 января. Указ датирован 3 января. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев, которого отдельный патриарший указ освободил от служения в храме святителя Василия Великого – патриаршем подворье в селе Зайцево Одинцовского района Московской области.
https://ria.ru/20240108/khristianstvo-1920098098.html
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского
РПЦ опубликовала запрет в служении Уминского до вывода дисциплинарной комиссии