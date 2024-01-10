https://ria.ru/20240110/zapretil-1920605969.html

Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского

Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского - РИА Новости, 10.01.2024

Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Уминского

Настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский запрещен в служении на время рассмотрения его дела в дисциплинарной... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:49

2024-01-10T19:49

2024-01-10T19:49

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский запрещен в служении на время рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии совета Московской епархии и освобожден от настоятельства указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах города Москвы, освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы", – говорится в патриаршем указе, опубликованном сайтом Московской епархии 10 января. Указ датирован 3 января. На его место был назначен протоиерей Андрей Ткачев, которого отдельный патриарший указ освободил от служения в храме святителя Василия Великого – патриаршем подворье в селе Зайцево Одинцовского района Московской области.

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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь