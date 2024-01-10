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Россиянам рассказали, что будет с ценами на яйца - РИА Новости, 10.01.2024
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13:45 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/yaytsa-1920506557.html
Россиянам рассказали, что будет с ценами на яйца
Россиянам рассказали, что будет с ценами на яйца - РИА Новости, 10.01.2024
Россиянам рассказали, что будет с ценами на яйца
Цены на яйца вряд ли снизятся, заявила "Парламентской газете" генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:45
2024-01-10T13:45
экономика
россия
азербайджан
турция
владимир путин
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на яйца вряд ли снизятся, заявила "Парламентской газете" генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева."Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта", — сказала она.Бобылева пояснила, что сегодня цена у производителей держится в пределах 95-105 рублей, а все остальное - неизбежная торговая наценка.Куриные яйца в России в 2023 году подорожали примерно в полтора раза. Как пояснил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин, к этому привело увеличение спроса, тогда как производство не выросло, а импорт вовремя не открыли.В середине декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство ожидает поставок из Азербайджана и Турции, которые позволят скорректировать цены.Правительство в период с 1 января по 30 июня разрешило ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
https://ria.ru/20231227/yaytsa-1918557496.html
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экономика, россия, азербайджан, турция, владимир путин, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Азербайджан, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
Россиянам рассказали, что будет с ценами на яйца

Глава Росптицесоюза Бобылева исключила снижение цен на яйца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Цены на яйца вряд ли снизятся, заявила "Парламентской газете" генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.
"Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта", — сказала она.
Бобылева пояснила, что сегодня цена у производителей держится в пределах 95-105 рублей, а все остальное - неизбежная торговая наценка.
Куриные яйца в России в 2023 году подорожали примерно в полтора раза. Как пояснил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин, к этому привело увеличение спроса, тогда как производство не выросло, а импорт вовремя не открыли.
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В середине декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ведомство ожидает поставок из Азербайджана и Турции, которые позволят скорректировать цены.
Правительство в период с 1 января по 30 июня разрешило ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
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ЭкономикаРоссияАзербайджанТурцияВладимир ПутинДмитрий Патрушев
 
 
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