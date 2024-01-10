https://ria.ru/20240110/vzyatka-1920502804.html

Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора

Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора - РИА Новости, 10.01.2024

Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора

Второй Западный окружной военный суд отказался освободить полковника ФСБ, обвиняемого в получении почти 20 миллионов рублей взятки от настоятеля католического... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:25

2024-01-10T13:25

2024-01-10T13:25

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд отказался освободить полковника ФСБ, обвиняемого в получении почти 20 миллионов рублей взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Евгению Лобанову", - сказали в суде. Полковникам Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба они арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. Жалобу по Карманову апелляционный суд еще не рассмотрел. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.

https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907950167.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)