https://ria.ru/20240110/vzyatka-1920502804.html
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора - РИА Новости, 10.01.2024
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора
Второй Западный окружной военный суд отказался освободить полковника ФСБ, обвиняемого в получении почти 20 миллионов рублей взятки от настоятеля католического... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:25
2024-01-10T13:25
2024-01-10T13:25
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд отказался освободить полковника ФСБ, обвиняемого в получении почти 20 миллионов рублей взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Евгению Лобанову", - сказали в суде. Полковникам Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба они арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. Жалобу по Карманову апелляционный суд еще не рассмотрел. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.
https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907950167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора
Суд оставил под стражей офицера ФСБ, обвиняемого в получении взятки от пастора