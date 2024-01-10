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Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора - РИА Новости, 10.01.2024
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13:25 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vzyatka-1920502804.html
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора - РИА Новости, 10.01.2024
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора
Второй Западный окружной военный суд отказался освободить полковника ФСБ, обвиняемого в получении почти 20 миллионов рублей взятки от настоятеля католического... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:25
2024-01-10T13:25
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд отказался освободить полковника ФСБ, обвиняемого в получении почти 20 миллионов рублей взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Евгению Лобанову", - сказали в суде. Полковникам Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба они арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. Жалобу по Карманову апелляционный суд еще не рассмотрел. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора

Суд оставил под стражей офицера ФСБ, обвиняемого в получении взятки от пастора

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд отказался освободить полковника ФСБ, обвиняемого в получении почти 20 миллионов рублей взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Евгению Лобанову", - сказали в суде.
Полковникам Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба они арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. Жалобу по Карманову апелляционный суд еще не рассмотрел. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.
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