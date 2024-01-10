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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 10.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прогремели два взрыва, передает Telegram-канал украинского телеканала "Суспiльне" ("Общественное"). РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T23:44
2024-01-10T23:44
2024-01-10T23:44
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели два взрыва, передает Telegram-канал украинского телеканала "Суспiльне" ("Общественное")."Наши корреспонденты сообщили о двух взрывах в городе", — говорится в сообщении.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о ракетных ударах по городу. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели два взрыва