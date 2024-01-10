https://ria.ru/20240110/vyplaty-1920487472.html

В Калининградской области участковые врачи получат дополнительные выплаты

В Калининградской области участковые врачи получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 10.01.2024

В Калининградской области участковые врачи получат дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты для участковых терапевтов и педиатров вводятся в Калининградской области, премиальная часть зарплаты увеличится на 30-50%, сообщил в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:26

2024-01-10T12:26

2024-01-10T12:26

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Дополнительные выплаты для участковых терапевтов и педиатров вводятся в Калининградской области, премиальная часть зарплаты увеличится на 30-50%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "С этого года мы приняли решение ввести дополнительные выплаты для участковых врачей терапевтов и педиатров. Эта премиальная часть зарплаты поможет увеличить её на 30-50%", - написал губернатор. Глава региона отметил, что на данные выплаты бюджетом предусмотрено 268 миллионов рублей в 2024 году. "С учётом высокой нагрузки на первичное звено в медицинской системе решили ввести такие выплаты, одновременно привязывая их к критериям эффективности работы врача", - добавил он. Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко осенью отмечал, что дефицит медицинских кадров в регионе за год увеличился почти в два раза.

https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912931046.html

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калининградская область

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калининградская область, антон алиханов