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В Калининградской области участковые врачи получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 10.01.2024
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12:26 10.01.2024
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В Калининградской области участковые врачи получат дополнительные выплаты
В Калининградской области участковые врачи получат дополнительные выплаты - РИА Новости, 10.01.2024
В Калининградской области участковые врачи получат дополнительные выплаты
Дополнительные выплаты для участковых терапевтов и педиатров вводятся в Калининградской области, премиальная часть зарплаты увеличится на 30-50%, сообщил в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:26
2024-01-10T12:26
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Дополнительные выплаты для участковых терапевтов и педиатров вводятся в Калининградской области, премиальная часть зарплаты увеличится на 30-50%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "С этого года мы приняли решение ввести дополнительные выплаты для участковых врачей терапевтов и педиатров. Эта премиальная часть зарплаты поможет увеличить её на 30-50%", - написал губернатор. Глава региона отметил, что на данные выплаты бюджетом предусмотрено 268 миллионов рублей в 2024 году. "С учётом высокой нагрузки на первичное звено в медицинской системе решили ввести такие выплаты, одновременно привязывая их к критериям эффективности работы врача", - добавил он. Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко осенью отмечал, что дефицит медицинских кадров в регионе за год увеличился почти в два раза.
https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912931046.html
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калининградская область, антон алиханов
Калининградская область, Антон Алиханов
В Калининградской области участковые врачи получат дополнительные выплаты

Алиханов: В Калининградской области увеличат зарплату участковых терапевтов

© iStock.com / demaerreВрач принимает пациентку
Врач принимает пациентку - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / demaerre
Врач принимает пациентку. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Дополнительные выплаты для участковых терапевтов и педиатров вводятся в Калининградской области, премиальная часть зарплаты увеличится на 30-50%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
"С этого года мы приняли решение ввести дополнительные выплаты для участковых врачей терапевтов и педиатров. Эта премиальная часть зарплаты поможет увеличить её на 30-50%", - написал губернатор.
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Глава региона отметил, что на данные выплаты бюджетом предусмотрено 268 миллионов рублей в 2024 году.
"С учётом высокой нагрузки на первичное звено в медицинской системе решили ввести такие выплаты, одновременно привязывая их к критериям эффективности работы врача", - добавил он.
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко осенью отмечал, что дефицит медицинских кадров в регионе за год увеличился почти в два раза.
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Калининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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