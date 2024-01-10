https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html

Эксперт объяснил, почему США заранее винят Россию во вмешательстве в выборы

Эксперт объяснил, почему США заранее винят Россию во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 10.01.2024

Эксперт объяснил, почему США заранее винят Россию во вмешательстве в выборы

Заблаговременные обвинения России во вмешательстве в американские выборы готовят почву для возможного проигрыша нынешнего президента США Джо Байдена, заявил РИА РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:42

2024-01-10T11:42

2024-01-10T11:42

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сша

дональд трамп

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заблаговременные обвинения России во вмешательстве в американские выборы готовят почву для возможного проигрыша нынешнего президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее телеканал CNN со ссылкой на глав Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований США сообщил, что американская разведка считает возможным вмешательство России в президентские выборы в США в 2024 году. "Администрация Байдена готовит почву для возможного поражения. Если они проиграют, то обвинят во всем Москву, если выиграют, то сообщат, что предотвратили вмешательство в выборы", - сказал Блохин. По его мнению, в администрации нынешнего американского президента понимают, что на президентских выборах их главным соперником будет экс-президент Дональд Трамп, и шансы на его победу высоки. "Это играет на внутреннего потребителя - рядовых американцев, а также на внешнего - союзников Вашингтона по всему миру", - заключил эксперт. В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Дональда Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме. В свою очередь Трамп, после одного президентского срока уступивший пост Джо Байдену, заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР.

https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html

https://ria.ru/20240106/tramp-1919890877.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, джо байден