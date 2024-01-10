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СМИ: спецслужбы пугают американцев вмешательством России в выборы - РИА Новости, 10.01.2024
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10:05 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vybory-1920446596.html
СМИ: спецслужбы пугают американцев вмешательством России в выборы
СМИ: спецслужбы пугают американцев вмешательством России в выборы - РИА Новости, 10.01.2024
СМИ: спецслужбы пугают американцев вмешательством России в выборы
Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй считают, что Россия может... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:05
2024-01-10T10:05
в мире
россия
сша
агентство национальной безопасности сша
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй считают, что Россия может попытаться вмешаться в президентские выборы США в 2024 году, связав это с конфликтом на Украине, сообщает телеканал CNN. "Это важный год для них (России - ред.). Они следят за этим (выборами в США), и я бы предположил, что именно здесь они захотят оказать влияние, учитывая ситуацию на Украине", - приводит телеканал слова Накасоне, произнесенные на конференции в Нью-Йорке. Рэй согласился с ним, отметив, что конфликт на Украине только усиливает желание России повлиять на политику США. Он добавил, что для Москвы "сошлись звезды" в том, чтобы одновременно попытаться достичь военного успеха на Украине и вмешаться в процессы в США. Кроме того, Накасоне и Рэй назвали Россию, Китай и Иран основными действующими лицами, стремящимися вмешаться в американские выборы. В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Дональда Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме. В свою очередь Трамп, после одного президентского срока уступивший пост Джо Байдену, заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР.
https://ria.ru/20231231/vybory-1919202883.html
https://ria.ru/20231116/vmeshatelstvo-1909730005.html
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в мире, россия, сша, агентство национальной безопасности сша, кристофер рэй, пол накасоне, фбр
В мире, Россия, США, Агентство национальной безопасности США, Кристофер Рэй, Пол Накасоне, ФБР
СМИ: спецслужбы пугают американцев вмешательством России в выборы

CNN: спецслужбы США пугают американцев вмешательством РФ в выборы президента

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй считают, что Россия может попытаться вмешаться в президентские выборы США в 2024 году, связав это с конфликтом на Украине, сообщает телеканал CNN.
"Это важный год для них (России - ред.). Они следят за этим (выборами в США), и я бы предположил, что именно здесь они захотят оказать влияние, учитывая ситуацию на Украине", - приводит телеканал слова Накасоне, произнесенные на конференции в Нью-Йорке.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США
31 декабря 2023, 02:52
Рэй согласился с ним, отметив, что конфликт на Украине только усиливает желание России повлиять на политику США. Он добавил, что для Москвы "сошлись звезды" в том, чтобы одновременно попытаться достичь военного успеха на Украине и вмешаться в процессы в США.
Кроме того, Накасоне и Рэй назвали Россию, Китай и Иран основными действующими лицами, стремящимися вмешаться в американские выборы.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Дональда Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при президентстве Трампа два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме.
В свою очередь Трамп, после одного президентского срока уступивший пост Джо Байдену, заявлял, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", в причастности к чему обвинял ФБР.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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30 ноября 2023, 02:47
 
В миреРоссияСШААгентство национальной безопасности СШАКристофер РэйПол НакасонеФБР
 
 
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