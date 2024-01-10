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"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vsu-1920591277.html
"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024
"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для ВСУ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:33
2024-01-10T18:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Ослабление и истощение украинской противовоздушной обороны позволило российским истребителям играть все большую роль в нанесении ударов (с применением планирующих бомб. — Прим. ред.) по украинским позициям за линией фронта", — говорится в материале.Отмечается, что украинские военнослужащие говорят о растущей опасности планирующих авиабомб с середины 2023 года, так как они повысили способность российских истребителей оказывать воздушную поддержку сухопутным войскам."Ситуация усугубляется тем, что по мере роста запасов боеприпасов и сокращения украинской ПВО Россия все больше может оказывать поддержку с воздуха и наносить удары тактическими ракетами", — добавляет автор статьи.При этом продолжительность жизни на некоторых передовых позициях в 2023 году среди украинских военных составляла всего четыре часа, а уровень потерь мог достигать 80-90 процентов, резюмируется в публикации.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240110/odessa-1920571928.html
https://ria.ru/20240110/vsu-1920477616.html
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россия, вооруженные силы украины, су-34, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Украина
"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

MWM: российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для ВСУ, пишет Military Watch Magazine.
"Ослабление и истощение украинской противовоздушной обороны позволило российским истребителям играть все большую роль в нанесении ударов (с применением планирующих бомб. — Прим. ред.) по украинским позициям за линией фронта", — говорится в материале.
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Отмечается, что украинские военнослужащие говорят о растущей опасности планирующих авиабомб с середины 2023 года, так как они повысили способность российских истребителей оказывать воздушную поддержку сухопутным войскам.
"Ситуация усугубляется тем, что по мере роста запасов боеприпасов и сокращения украинской ПВО Россия все больше может оказывать поддержку с воздуха и наносить удары тактическими ракетами", — добавляет автор статьи.
При этом продолжительность жизни на некоторых передовых позициях в 2023 году среди украинских военных составляла всего четыре часа, а уровень потерь мог достигать 80-90 процентов, резюмируется в публикации.
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Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
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