https://ria.ru/20240110/vsu-1920591277.html

"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024

"Всего четыре часа". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для ВСУ, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:33

2024-01-10T18:33

2024-01-10T18:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-34

украина

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для ВСУ, пишет Military Watch Magazine."Ослабление и истощение украинской противовоздушной обороны позволило российским истребителям играть все большую роль в нанесении ударов (с применением планирующих бомб. — Прим. ред.) по украинским позициям за линией фронта", — говорится в материале.Отмечается, что украинские военнослужащие говорят о растущей опасности планирующих авиабомб с середины 2023 года, так как они повысили способность российских истребителей оказывать воздушную поддержку сухопутным войскам."Ситуация усугубляется тем, что по мере роста запасов боеприпасов и сокращения украинской ПВО Россия все больше может оказывать поддержку с воздуха и наносить удары тактическими ракетами", — добавляет автор статьи.При этом продолжительность жизни на некоторых передовых позициях в 2023 году среди украинских военных составляла всего четыре часа, а уровень потерь мог достигать 80-90 процентов, резюмируется в публикации.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240110/odessa-1920571928.html

https://ria.ru/20240110/vsu-1920477616.html

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россия, вооруженные силы украины, су-34, украина