https://ria.ru/20240110/vsu-1920478407.html
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный - РИА Новости, 10.01.2024
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный
Украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил РИА Новости, что он слышал, будто на Украине стали призывать женщин до 60 лет. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:57
2024-01-10T11:57
2024-01-10T11:57
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил РИА Новости, что он слышал, будто на Украине стали призывать женщин до 60 лет. "Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины - ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", - сказал он. Российский военнослужащий с позывным "Хазар", работавший с Калиниченко, сообщил РИА Новости, что, по свидетельствам одного из пленных с того же направления, в их подразделении служил 64-летний мужчина, которого сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования) мобилизовали насильно, просто поймав на улице города, когда он вышел из дома в магазин за хлебом. "При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция", - добавил "Хазар". Роман Калиниченко сдался в плен подразделению группировки войск "Юг" ВС РФ 6 января 2024 года на Времевском выступе. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный
Пленный Калиниченко заявил, что на Украине стали призывать женщин до 60 лет
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил РИА Новости, что он слышал, будто на Украине стали призывать женщин до 60 лет.
"Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины - ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", - сказал он.
На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время
Российский военнослужащий с позывным "Хазар", работавший с Калиниченко, сообщил РИА Новости, что, по свидетельствам одного из пленных с того же направления, в их подразделении служил 64-летний мужчина, которого сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования) мобилизовали насильно, просто поймав на улице города, когда он вышел из дома в магазин за хлебом.
«
"При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция", - добавил "Хазар".
Роман Калиниченко сдался в плен подразделению группировки войск "Юг" ВС РФ
6 января 2024 года на Времевском выступе.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ
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В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека