Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vsu-1920478407.html
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный - РИА Новости, 10.01.2024
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный
Украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил РИА Новости, что он слышал, будто на Украине стали призывать женщин до 60 лет. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:57
2024-01-10T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfe0703c542ebb6e65e5b1c419d944c0.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил РИА Новости, что он слышал, будто на Украине стали призывать женщин до 60 лет. "Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины - ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", - сказал он. Российский военнослужащий с позывным "Хазар", работавший с Калиниченко, сообщил РИА Новости, что, по свидетельствам одного из пленных с того же направления, в их подразделении служил 64-летний мужчина, которого сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования) мобилизовали насильно, просто поймав на улице города, когда он вышел из дома в магазин за хлебом. "При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция", - добавил "Хазар". Роман Калиниченко сдался в плен подразделению группировки войск "Юг" ВС РФ 6 января 2024 года на Времевском выступе. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
https://ria.ru/20240103/kharkov-1919598901.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_53:0:906:640_1920x0_80_0_0_460add8c79cc179f8815012721237e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный

Пленный Калиниченко заявил, что на Украине стали призывать женщин до 60 лет

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины
Военнослужащие вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил РИА Новости, что он слышал, будто на Украине стали призывать женщин до 60 лет.
"Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины - ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить", - сказал он.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время
8 января, 17:35
Российский военнослужащий с позывным "Хазар", работавший с Калиниченко, сообщил РИА Новости, что, по свидетельствам одного из пленных с того же направления, в их подразделении служил 64-летний мужчина, которого сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования) мобилизовали насильно, просто поймав на улице города, когда он вышел из дома в магазин за хлебом.
«
"При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция", - добавил "Хазар".
Роман Калиниченко сдался в плен подразделению группировки войск "Юг" ВС РФ 6 января 2024 года на Времевском выступе.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека
3 января, 17:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала