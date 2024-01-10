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Пленный солдат ВСУ рассказал о перемене отношения к Зеленскому на Украине - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 10.01.2024 (обновлено: 15:47 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/vsu-1920477616.html
Пленный солдат ВСУ рассказал о перемене отношения к Зеленскому на Украине
Пленный солдат ВСУ рассказал о перемене отношения к Зеленскому на Украине - РИА Новости, 10.01.2024
Пленный солдат ВСУ рассказал о перемене отношения к Зеленскому на Украине
Жители Украины все меньше доверяют Владимиру Зеленскому и все чаще с ностальгией вспоминает Виктора Януковича, заявил РИА Новости украинский военнослужащий... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:53
2024-01-10T15:47
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владимир зеленский
виктор янукович
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 янв — РИА Новости. Жители Украины все меньше доверяют Владимиру Зеленскому и все чаще с ностальгией вспоминает Виктора Януковича, заявил РИА Новости украинский военнослужащий Роман Калиниченко, на днях сдавшийся в плен российским войскам. &quot;Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных… С гражданского народа&quot;, — сказал он.По словам пленного, раньше все были рады Зеленскому, но по мере осложнения экономической и политической обстановки отношение стало резко меняться. "Началась война — уже начали вспоминать Януковича. Уже такие разговоры, и давно они уже ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо. У народа была стабильная зарплата. У него есть — заплатить за квартиру, есть — детей одеть в школу, есть — жену в ресторан сводить. И себе заначку сделать. И деньги на месяц еще остаются, чтобы прожить", — заметил Калиниченко. Сейчас, добавил он, после оплаты счетов за коммунальные услуги в семье не остается ничего. "Зеленский не в почете и у многих военных. Как заявил один из военнопленных из 79-й бригады ВСУ, президента Украины хвалят только тыловики, которые служат в комфорте и не видят ужасов передовой", — сказал РИА Новости российский боец с позывным "Хазар", работающий с украинскими пленными. Калиниченко сдался в плен подразделению группировки войск "Юг" 6 января на Времевском выступе.
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор янукович, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный солдат ВСУ рассказал о перемене отношения к Зеленскому на Украине

Пленный солдат ВСУ: Зеленскому перестали доверять как военные, так и гражданские

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 янв — РИА Новости. Жители Украины все меньше доверяют Владимиру Зеленскому и все чаще с ностальгией вспоминает Виктора Януковича, заявил РИА Новости украинский военнослужащий Роман Калиниченко, на днях сдавшийся в плен российским войскам.
«

"Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных… С гражданского народа", — сказал он.

По словам пленного, раньше все были рады Зеленскому, но по мере осложнения экономической и политической обстановки отношение стало резко меняться.
"Началась война — уже начали вспоминать Януковича. Уже такие разговоры, и давно они уже ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо. У народа была стабильная зарплата. У него есть — заплатить за квартиру, есть — детей одеть в школу, есть — жену в ресторан сводить. И себе заначку сделать. И деньги на месяц еще остаются, чтобы прожить", — заметил Калиниченко.
Сейчас, добавил он, после оплаты счетов за коммунальные услуги в семье не остается ничего.
"Зеленский не в почете и у многих военных. Как заявил один из военнопленных из 79-й бригады ВСУ, президента Украины хвалят только тыловики, которые служат в комфорте и не видят ужасов передовой", — сказал РИА Новости российский боец с позывным "Хазар", работающий с украинскими пленными.
Калиниченко сдался в плен подразделению группировки войск "Юг" 6 января на Времевском выступе.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 января, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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