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В Швеции сообщили шокирующие новости для ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024
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11:46 10.01.2024 (обновлено: 14:08 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/vsu-1920476228.html
В Швеции сообщили шокирующие новости для ВСУ
В Швеции сообщили шокирующие новости для ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024
В Швеции сообщили шокирующие новости для ВСУ
Снаряды для ВСУ за год подорожали в несколько раз, заявил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон, его слова приводит Sveriges Radio. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:46
2024-01-10T14:08
в мире
украина
швеция
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Снаряды для ВСУ за год подорожали в несколько раз, заявил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон, его слова приводит Sveriges Radio."Цена на боеприпасы, необходимые Украине, выросла в пять-десять раз", — сказал он.Клаэссон добавил, что массовое перевооружение в Европе и потребности Украины создали их дефицит.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231215/vsu-1916081724.html
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в мире, украина, швеция, европа, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Швеция, Европа, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
В Швеции сообщили шокирующие новости для ВСУ

Глава штаба ВС Швеции: цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Снаряды для ВСУ за год подорожали в несколько раз, заявил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон, его слова приводит Sveriges Radio.
"Цена на боеприпасы, необходимые Украине, выросла в пять-десять раз", — сказал он.
Клаэссон добавил, что массовое перевооружение в Европе и потребности Украины создали их дефицит.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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