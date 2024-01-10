https://ria.ru/20240110/vrag-1920449545.html

Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР

Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР - РИА Новости, 10.01.2024

Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным противником" и самым враждебным для КНДР государством, призвав укреплять обороноспособность страны и быть... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:14

2024-01-10T10:14

2024-01-10T10:21

в мире

южная корея

пхеньян

ким чен ын

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СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным противником" и самым враждебным для КНДР государством, призвав укреплять обороноспособность страны и быть готовыми уничтожить Республику Корея, но отметил, что Пхеньян не собирается первым начинать конфликт, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ын заявил об этом, когда инспектировал работу "главных военных заводов", чтобы вдохновить рабочих на выполнение производственных целей в 2024 году. Он также наметил курс развития военной промышленности для дальнейшего и последовательного усовершенствовании "готовности страны к войне". Проанализировав обстановку с безопасностью в регионе, Ким Чен Ын подчеркнул необходимость для КНДР иметь "подавляющую" силу, а также отметил справедливость наращивания вооружений. "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что теперь наступил исторический момент, когда нужно охарактеризовать Республику Корея, которая долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялась только за злобную конфронтацию с целью свергнуть власть и режим КНДР, как самое враждебное для КНДР государство", - сообщает ЦТАК. Северокорейский лидер завил, что его страна должна признать эту "неизбежную, необратимую реальность" и соответственным образом реагировать на изменения обстановки. Он назвал Республику Корея "главным противником", который нагнетает "атмосферу конфронтации" и форсирует наращивание военных сил, и призвал первоочередно укреплять оборону и силы сдерживания ядерной войны. В то же время, по словам Ким Чен Ына, КНДР не планирует сама "вызывать" конфликт, но и "избегать войны" тоже не будет. "Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности... то мы без колебания пустим в ход весь арсенал имеющих средств и сил, чтобы полностью уничтожить Республику Корея. У нас есть такая воля, силы и способность, и впредь мы будем непременно расширять и укреплять их", - цитирует ЦТАК лидера КНДР. Ким Чен Ын добавил, что, пока правящие круги Южной Кореи не осознают "ошибочность самоубийственной конфронтационной политики", которая приведет лишь к несчастью и противоречит стремлению человечества к миру, ответные "очевидные практические действия" КНДР будут продолжаться.

https://ria.ru/20240107/zayavlenie-1920059888.html

https://ria.ru/20240101/kndr-1919306955.html

https://ria.ru/20240109/postavki-1920314050.html

южная корея

пхеньян

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в мире, южная корея, пхеньян, ким чен ын