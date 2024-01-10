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"Не Москва". В США назвали главного врага американцев
"Не Москва". В США назвали главного врага американцев - РИА Новости, 10.01.2024
"Не Москва". В США назвали главного врага американцев
Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T03:12
2024-01-10T03:12
2024-01-10T03:12
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме", — отметил он.Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что американские политики служат интересам "финансово могущественных людей", а не своих граждан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай, украина
В мире, США, Россия, Китай, Украина
"Не Москва". В США назвали главного врага американцев
Макгрегор: американцам создают проблемы не Россия или Китай, а люди в Белом доме