Рейтинг@Mail.ru
"Не Москва". В США назвали главного врага американцев - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vrag-1920419478.html
"Не Москва". В США назвали главного врага американцев
"Не Москва". В США назвали главного врага американцев - РИА Новости, 10.01.2024
"Не Москва". В США назвали главного врага американцев
Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T03:12
2024-01-10T03:12
в мире
сша
россия
китай
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919608274_0:164:1577:1051_1920x0_80_0_0_a9812b05231f826734cd2f0a6f342086.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме", — отметил он.Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что американские политики служат интересам "финансово могущественных людей", а не своих граждан.
https://ria.ru/20240107/tramp-1920012373.html
сша
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919608274_88:0:1489:1051_1920x0_80_0_0_6804c197153f4a5346cebe7542f5b829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, украина
В мире, США, Россия, Китай, Украина
"Не Москва". В США назвали главного врага американцев

Макгрегор: американцам создают проблемы не Россия или Китай, а люди в Белом доме

© AP Photo / Julia NikhinsonСтатуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме", — отметил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп
7 января, 07:03
Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что американские политики служат интересам "финансово могущественных людей", а не своих граждан.
 
В миреСШАРоссияКитайУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала