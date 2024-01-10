https://ria.ru/20240110/vrag-1920419478.html

"Не Москва". В США назвали главного врага американцев

"Не Москва". В США назвали главного врага американцев - РИА Новости, 10.01.2024

"Не Москва". В США назвали главного врага американцев

Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T03:12

2024-01-10T03:12

2024-01-10T03:12

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американцам усложняют жизнь собственные власти, а не Россия или Китай, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме", — отметил он.Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что американские политики служат интересам "финансово могущественных людей", а не своих граждан.

https://ria.ru/20240107/tramp-1920012373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, китай, украина