https://ria.ru/20240110/vmf-1920466889.html

Морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник"

Морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник" - РИА Новости, 10.01.2024

Морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник"

Морская авиация ВМФ России планирует получить ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", заявил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:09

2024-01-10T11:09

2024-01-10T11:09

безопасность

николай евменов

вмф рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Морская авиация ВМФ России планирует получить ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", заявил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ адмирал Николай Евменов. "Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития морской авиации. Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, таких как Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов. Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Длина — 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность. Как ранее сообщал источник РИА Новости, в ходе испытаний дрон С-70Б выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.

https://ria.ru/20240103/vmf-1919582196.html

https://ria.ru/20231225/korabli-1917997660.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, николай евменов, вмф рф