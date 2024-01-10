https://ria.ru/20240110/vmf-1920466889.html
Морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник"
Морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник" - РИА Новости, 10.01.2024
Морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник"
Морская авиация ВМФ России планирует получить ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", заявил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:09
2024-01-10T11:09
2024-01-10T11:09
безопасность
николай евменов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Морская авиация ВМФ России планирует получить ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", заявил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ адмирал Николай Евменов. "Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития морской авиации. Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, таких как Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов. Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Длина — 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность. Как ранее сообщал источник РИА Новости, в ходе испытаний дрон С-70Б выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.
https://ria.ru/20240103/vmf-1919582196.html
https://ria.ru/20231225/korabli-1917997660.html
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безопасность, николай евменов, вмф рф
Безопасность, Николай Евменов, ВМФ РФ
Морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник"
Главком ВМФ: морская авиация получит ударные дроны "Иноходец" и "Охотник"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Морская авиация ВМФ России планирует получить ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", заявил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
"Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития морской авиации.
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Главком добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, таких как Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.
Ударный беспилотник "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Длина — 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Аппарат создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, в ходе испытаний дрон С-70Б выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами, которые входят в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.
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