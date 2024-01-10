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Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен
Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен - РИА Новости, 10.01.2024
Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен
Ушел из жизни бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:38
2024-01-10T19:38
2024-01-10T19:38
санкт-петербург
валентина матвиенко
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ушел из жизни бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политику было 75 лет. "Глубоко опечалена известием о кончине Олега Арвовича Виролайнена. Это большая потеря для всех, кто лично его знал и работал вместе с ним. Ушел из жизни замечательный человек, настоящий профессионал своего дела, талантливый руководитель и предприниматель, который до последнего дня был верен отечеству, собственным принципам и убеждениям", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Председатель Совфеда отметила, что Виролайнен "искренне любил" Санкт-Петербург, внес значимый вклад в его социально-экономическое развитие, реализацию важных проектов по совершенствованию и благоустройству городских территорий. "Он был настоящим гражданином и патриотом, не оставался равнодушным к проблемам людей, оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Память о его добрых делах никогда не померкнет", - добавила Матвиенко.
санкт-петербург
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санкт-петербург, валентина матвиенко
Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко
Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен
Матвиенко: ушел из жизни бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ушел из жизни бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Глубоко опечалена известием о кончине Олега Арвовича Виролайнена. Это большая потеря для всех, кто лично его знал и работал вместе с ним. Ушел из жизни замечательный человек, настоящий профессионал своего дела, талантливый руководитель и предприниматель, который до последнего дня был верен отечеству, собственным принципам и убеждениям", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
.
Председатель Совфеда отметила, что Виролайнен "искренне любил" Санкт-Петербург, внес значимый вклад в его социально-экономическое развитие, реализацию важных проектов по совершенствованию и благоустройству городских территорий.
"Он был настоящим гражданином и патриотом, не оставался равнодушным к проблемам людей, оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Память о его добрых делах никогда не померкнет", - добавила Матвиенко.