https://ria.ru/20240110/virolaynen-1920604826.html

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен - РИА Новости, 10.01.2024

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен

Ушел из жизни бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:38

2024-01-10T19:38

2024-01-10T19:38

санкт-петербург

валентина матвиенко

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ушел из жизни бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политику было 75 лет. "Глубоко опечалена известием о кончине Олега Арвовича Виролайнена. Это большая потеря для всех, кто лично его знал и работал вместе с ним. Ушел из жизни замечательный человек, настоящий профессионал своего дела, талантливый руководитель и предприниматель, который до последнего дня был верен отечеству, собственным принципам и убеждениям", - говорится в телеграмме Матвиенко на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Председатель Совфеда отметила, что Виролайнен "искренне любил" Санкт-Петербург, внес значимый вклад в его социально-экономическое развитие, реализацию важных проектов по совершенствованию и благоустройству городских территорий. "Он был настоящим гражданином и патриотом, не оставался равнодушным к проблемам людей, оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Память о его добрых делах никогда не померкнет", - добавила Матвиенко.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, валентина матвиенко