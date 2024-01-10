https://ria.ru/20240110/utechki-1920416749.html

В ГК "Солар" рассказали, об утечках персональных данных в 2024 году

В ГК "Солар" рассказали, об утечках персональных данных в 2024 году - РИА Новости, 10.01.2024

В ГК "Солар" рассказали, об утечках персональных данных в 2024 году

Более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт утекли в РФ в сеть с начала 2024 года, это на 10% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T01:57

2024-01-10T01:57

2024-01-10T01:57

технологии

россия

александр вураско

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт утекли в РФ в сеть с начала 2024 года, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "С начала 2024 года (с 1 по 9 января) в сеть утекло 116,5 миллиона строк данных пользователей общим объемом 5 ТБ. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сказал Вураско. Он отметил, что небольшое затишье наблюдалось только 1 января. В остальные дни специалисты фиксировали киберинциденты. По словам эксперта, в открытый доступ попали 324 тысячи e-mail-адресов и 274,9 тысячи номеров телефонов. "По количеству опубликованных данных в начале года первое место занял финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT", - добавил Вураско.

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технологии, россия, александр вураско, общество