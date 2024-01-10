https://ria.ru/20240110/utechki-1920416749.html
В ГК "Солар" рассказали, об утечках персональных данных в 2024 году
В ГК "Солар" рассказали, об утечках персональных данных в 2024 году - РИА Новости, 10.01.2024
В ГК "Солар" рассказали, об утечках персональных данных в 2024 году
Более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт утекли в РФ в сеть с начала 2024 года, это на 10% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T01:57
2024-01-10T01:57
2024-01-10T01:57
технологии
россия
александр вураско
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642046_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_451266ba2f045f2b992a309bb2e8266c.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт утекли в РФ в сеть с начала 2024 года, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "С начала 2024 года (с 1 по 9 января) в сеть утекло 116,5 миллиона строк данных пользователей общим объемом 5 ТБ. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сказал Вураско. Он отметил, что небольшое затишье наблюдалось только 1 января. В остальные дни специалисты фиксировали киберинциденты. По словам эксперта, в открытый доступ попали 324 тысячи e-mail-адресов и 274,9 тысячи номеров телефонов. "По количеству опубликованных данных в начале года первое место занял финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT", - добавил Вураско.
https://ria.ru/20231225/khakery-1917828401.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642046_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9781d782c652944c2c48247a2490f2d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, александр вураско, общество
Технологии, Россия, Александр Вураско, Общество
В ГК "Солар" рассказали, об утечках персональных данных в 2024 году
ГК "Солар": пять терабайт персональных данных утекло в сеть в России в 2024 году
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт утекли в РФ в сеть с начала 2024 года, это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
«
"С начала 2024 года (с 1 по 9 января) в сеть утекло 116,5 миллиона строк данных пользователей общим объемом 5 ТБ. Это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сказал Вураско.
Он отметил, что небольшое затишье наблюдалось только 1 января. В остальные дни специалисты фиксировали киберинциденты.
По словам эксперта, в открытый доступ попали 324 тысячи e-mail-адресов и 274,9 тысячи номеров телефонов.
"По количеству опубликованных данных в начале года первое место занял финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT", - добавил Вураско.
В Kaspersky рассказали, какие телефоны хакеры взламывают чаще