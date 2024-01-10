https://ria.ru/20240110/uroven-1920472830.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.01.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:32
2024-01-10T11:32
2024-01-10T11:37
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 10 января до 9 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра. Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять осторожность.
https://ria.ru/20240110/pogoda-1920429163.html
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санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 10 января до 9 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра. Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов проявлять осторожность.
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