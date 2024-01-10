https://ria.ru/20240110/ukrytiya-1920543257.html

В Ленинградской области намерены привести в порядок укрытия для жителей

В Ленинградской области намерены привести в порядок укрытия для жителей - РИА Новости, 10.01.2024

В Ленинградской области намерены привести в порядок укрытия для жителей

Власти Ленинградской области в течение трех лет будут выделять бюджетные средства на ремонт и обустройство укрытий для жителей, сообщило правительство региона в РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:46

2024-01-10T15:46

2024-01-10T15:46

общество

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Власти Ленинградской области в течение трех лет будут выделять бюджетные средства на ремонт и обустройство укрытий для жителей, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в среду провел совещание по вопросам формирования системы защитных сооружений гражданской обороны. "В течение трех лет средства на ремонт и оборудование укрытий будут, в том числе, предусмотрены в бюджете региона. В 2024 году предстоит завершить этап обследования помещений для определения необходимых работ", – сообщается в Telegram-канале областного правительства. Как отметил Дрозденко, перед властями стоит задача обеспечить безопасность жителей Ленобласти "в любой ситуации". "Сегодня мы видим, как важно, чтобы все объекты ― защитные сооружения, убежища находились в состоянии готовности, в том числе, на территориях массовой застройки. Все вопросы приемки сооружений, оформления прав собственности на них должны быть решены. В приоритете в данном случае ― интересы ленинградцев. Каждый житель области должен знать о ближайших защитных сооружениях, укрытиях и иметь возможность ими воспользоваться в чрезвычайной ситуации. Это ― наша ответственность", ― сказал Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба правительства Ленинградской области. Он добавил, что при строительстве новых зданий обязательно следует предусмотреть и помещения, которые можно использовать в качестве укрытий.

https://ria.ru/20231001/ubezhischa-1899688834.html

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ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинградская область, александр дрозденко