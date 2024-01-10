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В Ленинградской области намерены привести в порядок укрытия для жителей - РИА Новости, 10.01.2024
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15:46 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ukrytiya-1920543257.html
В Ленинградской области намерены привести в порядок укрытия для жителей
В Ленинградской области намерены привести в порядок укрытия для жителей - РИА Новости, 10.01.2024
В Ленинградской области намерены привести в порядок укрытия для жителей
Власти Ленинградской области в течение трех лет будут выделять бюджетные средства на ремонт и обустройство укрытий для жителей, сообщило правительство региона в РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:46
2024-01-10T15:46
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Власти Ленинградской области в течение трех лет будут выделять бюджетные средства на ремонт и обустройство укрытий для жителей, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в среду провел совещание по вопросам формирования системы защитных сооружений гражданской обороны. "В течение трех лет средства на ремонт и оборудование укрытий будут, в том числе, предусмотрены в бюджете региона. В 2024 году предстоит завершить этап обследования помещений для определения необходимых работ", – сообщается в Telegram-канале областного правительства. Как отметил Дрозденко, перед властями стоит задача обеспечить безопасность жителей Ленобласти "в любой ситуации". "Сегодня мы видим, как важно, чтобы все объекты ― защитные сооружения, убежища находились в состоянии готовности, в том числе, на территориях массовой застройки. Все вопросы приемки сооружений, оформления прав собственности на них должны быть решены. В приоритете в данном случае ― интересы ленинградцев. Каждый житель области должен знать о ближайших защитных сооружениях, укрытиях и иметь возможность ими воспользоваться в чрезвычайной ситуации. Это ― наша ответственность", ― сказал Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба правительства Ленинградской области. Он добавил, что при строительстве новых зданий обязательно следует предусмотреть и помещения, которые можно использовать в качестве укрытий.
https://ria.ru/20231001/ubezhischa-1899688834.html
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общество, ленинградская область, александр дрозденко
Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области намерены привести в порядок укрытия для жителей

В Ленинградской области хотят за 3 года привести в порядок укрытия для жителей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗащитное сооружение гражданской обороны
Защитное сооружение гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Защитное сооружение гражданской обороны. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Власти Ленинградской области в течение трех лет будут выделять бюджетные средства на ремонт и обустройство укрытий для жителей, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в среду провел совещание по вопросам формирования системы защитных сооружений гражданской обороны.
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"В течение трех лет средства на ремонт и оборудование укрытий будут, в том числе, предусмотрены в бюджете региона. В 2024 году предстоит завершить этап обследования помещений для определения необходимых работ", – сообщается в Telegram-канале областного правительства.
Как отметил Дрозденко, перед властями стоит задача обеспечить безопасность жителей Ленобласти "в любой ситуации".
"Сегодня мы видим, как важно, чтобы все объекты ― защитные сооружения, убежища находились в состоянии готовности, в том числе, на территориях массовой застройки. Все вопросы приемки сооружений, оформления прав собственности на них должны быть решены. В приоритете в данном случае ― интересы ленинградцев. Каждый житель области должен знать о ближайших защитных сооружениях, укрытиях и иметь возможность ими воспользоваться в чрезвычайной ситуации. Это ― наша ответственность", ― сказал Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба правительства Ленинградской области.
Он добавил, что при строительстве новых зданий обязательно следует предусмотреть и помещения, которые можно использовать в качестве укрытий.
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ОбществоЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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