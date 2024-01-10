https://ria.ru/20240110/ukraina-1920631943.html

В Раде заявили, что еще не приняли решение по проекту мобилизации

В Раде заявили, что еще не приняли решение по проекту мобилизации - РИА Новости, 10.01.2024

В Раде заявили, что еще не приняли решение по проекту мобилизации

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что судьбу правительственного законопроекта о мобилизации решат депутаты совместно с РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T23:43

2024-01-10T23:43

2024-01-10T23:45

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

давид арахамия

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что судьбу правительственного законопроекта о мобилизации решат депутаты совместно с представителями минобороны на согласительном совете парламента. Ранее в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко сообщил, что президентская монопартия в Раде "Слуга народа" приняла решение вернуть кабмину скандальный законопроект о мобилизации на доработку. "Сегодня провели заседание фракции. Обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни. Было удивительно прочитать про якобы какие-то решения нашей фракции в пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. Просим доверять только официальным источникам", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Он добавил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься "на согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство министерства обороны". Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

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в мире, украина, владимир зеленский, давид арахамия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины