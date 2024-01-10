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Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 10.01.2024 (обновлено: 00:06 11.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920624317.html
Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи
Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи - РИА Новости, 11.01.2024
Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи
Без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы, заявил лидер демократического большинства в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-10T22:06
2024-01-11T00:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чак шумер
нато
сергей лавров
сша
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса."Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу", — предположил Шумер.По мнению политика, власти России якобы пребывают в восторге от снижения возможностей Вашингтона помогать Киеву.На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным канала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
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в мире, украина, россия, чак шумер, нато, сергей лавров, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чак Шумер, НАТО, Сергей Лавров, США
Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи

Шумер: в ситуации на Украине без помощи США произойдет перелом в пользу РФ

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса.
"Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу", — предположил Шумер.
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По мнению политика, власти России якобы пребывают в восторге от снижения возможностей Вашингтона помогать Киеву.
На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным канала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧак ШумерНАТОСергей ЛавровСША
 
 
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