https://ria.ru/20240110/ukraina-1920624317.html
Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи
Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи - РИА Новости, 11.01.2024
Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи
Без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы, заявил лидер демократического большинства в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-10T22:06
2024-01-10T22:06
2024-01-11T00:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чак шумер
нато
сергей лавров
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса."Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу", — предположил Шумер.По мнению политика, власти России якобы пребывают в восторге от снижения возможностей Вашингтона помогать Киеву.На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным канала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html
https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, чак шумер, нато, сергей лавров, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чак Шумер, НАТО, Сергей Лавров, США
Американский сенатор рассказал, что произойдет на Украине без помощи
Шумер: в ситуации на Украине без помощи США произойдет перелом в пользу РФ
ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса.
"Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу", — предположил Шумер.
"Он поплатится": президент США обьявил вендетту Владимиру Путину
По мнению политика, власти России якобы пребывают в восторге от снижения возможностей Вашингтона помогать Киеву.
На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным канала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо