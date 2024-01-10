https://ria.ru/20240110/ukraina-1920616721.html

Новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей, заявили в Раде

Новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей, заявили в Раде - РИА Новости, 10.01.2024

Новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей, заявили в Раде

Новая версия законопроекта о мобилизации, предложенного украинским правительством, хуже предыдущей, заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:59

2024-01-10T20:59

2024-01-10T21:29

специальная военная операция на украине

украина

ирина геращенко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

европейская солидарность

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Новая версия законопроекта о мобилизации, предложенного украинским правительством, хуже предыдущей, заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина."Доработанная версия правительственного законопроекта еще хуже той, которая была представлена первоначально. Хуже — потому что выводы антикоррупционного и социального комитетов очень негативны. Антикоррупционный комитет подчеркнул, что законопроект о мобилизации содержит серьезные коррупционные риски. Социальный комитет считает, что в нем есть часть норм, которые вообще не касаются темы законопроекта", — сказала она в эфире телеканала "Прямой".Федина отметила, что, к примеру, в новой редакции отображены вопросы, связанные с внесением в реестр данных, не влияющих на процесс мобилизации. По ее словам, это вмешательство в личную жизнь потенциального мобилизованного. Парламентарий предположила, что документ продолжат дорабатывать.Как сообщала депутат Ирина Геращенко, в четверг Рада рассмотрит в первом чтении законопроекты о новых правилах мобилизации, а также о едином реестре военнообязанных.В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов III группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 суток со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации собираются снизить с 27 до 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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украина, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, европейская солидарность, в мире, владимир зеленский