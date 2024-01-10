https://ria.ru/20240110/ukraina-1920599068.html
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России - РИА Новости, 10.01.2024
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России
ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением вертолетов Ми-28Н, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:05
2024-01-10T19:05
2024-01-10T19:05
специальная военная операция на украине
украина
россия
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы украины
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_9fa66efef69228b5068508500fb68cf2.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением вертолетов Ми-28Н, пишет Military Watch Magazine."Серьезная нехватка ракет класса "земля-воздух" в арсенале Украины привела к тому, что ее передовые части оказались гораздо менее защищенными, что позволило боевым вертолетам и истребителям дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи артиллерией и ракетами класса "земля-земля", чтобы еще больше усилить давление на ВСУ на передовой", — говорится в материале.Отмечается, что российская армия задействовала боевые вертолеты Ми-28Н для уничтожения украинских опорных пунктов. Автор статьи добавил, что в последние месяцы способность Украины вести огонь по российским войскам значительно снизилась, поскольку артиллерийские подразделения и даже самые элитные механизированные бригады страны были вынуждены сократить расходы боеприпасов из-за острой нехватки.Ожидается, что прекращение американской военной помощи после поставки последнего пакета вооружений в конце декабря еще больше усугубит ситуацию.Ранее во вторник в пресс-службе Минобороны России сообщили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на Донецком направлении.
https://ria.ru/20240110/vsu-1920591277.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920564236.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_89d3fe5b5c2329362153ae7644bdf3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России
MWM: ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением Ми-28Н