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"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920599068.html
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России - РИА Новости, 10.01.2024
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России
ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением вертолетов Ми-28Н, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:05
2024-01-10T19:05
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ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы украины
ми-8 амтш
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением вертолетов Ми-28Н, пишет Military Watch Magazine."Серьезная нехватка ракет класса "земля-воздух" в арсенале Украины привела к тому, что ее передовые части оказались гораздо менее защищенными, что позволило боевым вертолетам и истребителям дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи артиллерией и ракетами класса "земля-земля", чтобы еще больше усилить давление на ВСУ на передовой", — говорится в материале.Отмечается, что российская армия задействовала боевые вертолеты Ми-28Н для уничтожения украинских опорных пунктов. Автор статьи добавил, что в последние месяцы способность Украины вести огонь по российским войскам значительно снизилась, поскольку артиллерийские подразделения и даже самые элитные механизированные бригады страны были вынуждены сократить расходы боеприпасов из-за острой нехватки.Ожидается, что прекращение американской военной помощи после поставки последнего пакета вооружений в конце декабря еще больше усугубит ситуацию.Ранее во вторник в пресс-службе Минобороны России сообщили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на Донецком направлении.
https://ria.ru/20240110/vsu-1920591277.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920564236.html
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украина, россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ
"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России

MWM: ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением Ми-28Н

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением вертолетов Ми-28Н, пишет Military Watch Magazine.
"Серьезная нехватка ракет класса "земля-воздух" в арсенале Украины привела к тому, что ее передовые части оказались гораздо менее защищенными, что позволило боевым вертолетам и истребителям дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи артиллерией и ракетами класса "земля-земля", чтобы еще больше усилить давление на ВСУ на передовой", — говорится в материале.
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Отмечается, что российская армия задействовала боевые вертолеты Ми-28Н для уничтожения украинских опорных пунктов. Автор статьи добавил, что в последние месяцы способность Украины вести огонь по российским войскам значительно снизилась, поскольку артиллерийские подразделения и даже самые элитные механизированные бригады страны были вынуждены сократить расходы боеприпасов из-за острой нехватки.
Ожидается, что прекращение американской военной помощи после поставки последнего пакета вооружений в конце декабря еще больше усугубит ситуацию.
Ранее во вторник в пресс-службе Минобороны России сообщили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на Донецком направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШ
 
 
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