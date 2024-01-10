https://ria.ru/20240110/ukraina-1920599068.html

"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России

"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России - РИА Новости, 10.01.2024

"Огромные потери". В США забили тревогу из-за нового маневра ВС России

ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением вертолетов Ми-28Н, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:05

2024-01-10T19:05

2024-01-10T19:05

специальная военная операция на украине

украина

россия

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы украины

ми-8 амтш

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери из-за российских ударов с применением вертолетов Ми-28Н, пишет Military Watch Magazine."Серьезная нехватка ракет класса "земля-воздух" в арсенале Украины привела к тому, что ее передовые части оказались гораздо менее защищенными, что позволило боевым вертолетам и истребителям дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи артиллерией и ракетами класса "земля-земля", чтобы еще больше усилить давление на ВСУ на передовой", — говорится в материале.Отмечается, что российская армия задействовала боевые вертолеты Ми-28Н для уничтожения украинских опорных пунктов. Автор статьи добавил, что в последние месяцы способность Украины вести огонь по российским войскам значительно снизилась, поскольку артиллерийские подразделения и даже самые элитные механизированные бригады страны были вынуждены сократить расходы боеприпасов из-за острой нехватки.Ожидается, что прекращение американской военной помощи после поставки последнего пакета вооружений в конце декабря еще больше усугубит ситуацию.Ранее во вторник в пресс-службе Минобороны России сообщили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на Донецком направлении.

https://ria.ru/20240110/vsu-1920591277.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920564236.html

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украина, россия, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, ми-8 амтш