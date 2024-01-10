https://ria.ru/20240110/ukraina-1920569937.html

Посольство в Лондоне призвало украинцев за неделю встать на воинский учет

Посольство в Лондоне призвало украинцев за неделю встать на воинский учет - РИА Новости, 10.01.2024

Посольство в Лондоне призвало украинцев за неделю встать на воинский учет

Консульский отдел украинского посольства в Великобритании в своем Telegram-канале призвал сограждан, выехавших за рубеж более трех месяцев назад, встать на... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:03

2024-01-10T17:03

2024-01-10T17:03

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Консульский отдел украинского посольства в Великобритании в своем Telegram-канале призвал сограждан, выехавших за рубеж более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение семи дней. "В соответствии с требованиями порядка организации и ведения военного учета... призывники, военнообязанные и резервисты должны... в случае выезда за пределы Украины на срок более трех месяцев находиться на воинском учете по месту консульского учета", - говорится в сообщении дипмиссии. Отмечается, что лица призывного возраста - с 18 до 65 лет - обязаны в семидневный срок со дня прибытия в Великобританию явиться с паспортом и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины "для постановки на военный учет". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины