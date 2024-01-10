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Посольство в Лондоне призвало украинцев за неделю встать на воинский учет - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920569937.html
Посольство в Лондоне призвало украинцев за неделю встать на воинский учет
Посольство в Лондоне призвало украинцев за неделю встать на воинский учет - РИА Новости, 10.01.2024
Посольство в Лондоне призвало украинцев за неделю встать на воинский учет
Консульский отдел украинского посольства в Великобритании в своем Telegram-канале призвал сограждан, выехавших за рубеж более трех месяцев назад, встать на... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:03
2024-01-10T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Консульский отдел украинского посольства в Великобритании в своем Telegram-канале призвал сограждан, выехавших за рубеж более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение семи дней. "В соответствии с требованиями порядка организации и ведения военного учета... призывники, военнообязанные и резервисты должны... в случае выезда за пределы Украины на срок более трех месяцев находиться на воинском учете по месту консульского учета", - говорится в сообщении дипмиссии. Отмечается, что лица призывного возраста - с 18 до 65 лет - обязаны в семидневный срок со дня прибытия в Великобританию явиться с паспортом и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины "для постановки на военный учет". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Посольство в Лондоне призвало украинцев за неделю встать на воинский учет

Посольство в Лондоне призвало украинцев за семь дней встать на воинский учет

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Консульский отдел украинского посольства в Великобритании в своем Telegram-канале призвал сограждан, выехавших за рубеж более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение семи дней.
"В соответствии с требованиями порядка организации и ведения военного учета... призывники, военнообязанные и резервисты должны... в случае выезда за пределы Украины на срок более трех месяцев находиться на воинском учете по месту консульского учета", - говорится в сообщении дипмиссии.
Отмечается, что лица призывного возраста - с 18 до 65 лет - обязаны в семидневный срок со дня прибытия в Великобританию явиться с паспортом и военно-учетными документами в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины "для постановки на военный учет".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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