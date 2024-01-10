https://ria.ru/20240110/ukraina-1920544223.html

Президент Литвы пообещал Украине военную помощь на 200 миллионов евро

Президент Литвы пообещал Украине военную помощь на 200 миллионов евро - РИА Новости, 10.01.2024

Президент Литвы пообещал Украине военную помощь на 200 миллионов евро

Литва в начале 2024 года направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования, пакет долгосрочной помощи Киеву на 200 миллионов евро... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:50

2024-01-10T15:50

2024-01-10T17:37

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Литва в начале 2024 года направит Украине броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования, пакет долгосрочной помощи Киеву на 200 миллионов евро уже утвержден, заявил литовский президент Гитанас Науседа. Ранее Науседа сообщал, что Вильнюс утвердил план военной помощи Украине на 200 миллионов евро в августе 2022 года. "Мы и далее будем поддерживать... украинцев всеми средствами: военными, экономическими, политическими. В Совете обороны Литвы мы утвердили пакет долгосрочной военной поддержки Украины на 200 миллионов евро. Уже в январе снова отправим Украине амуницию, генераторы, системы детонирования, а в феврале - броневики М577. Мы будем обучать украинских военных и укреплять сотрудничество в области военной промышленности", - сказал Науседа на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал LRT. Науседа сообщил, что в ходе визита украинской делегации в Вильнюс были подписано "очень немало" соглашений между представителями оборонных предприятий Украины и Литвы. "Думаю, это тот путь, по которому мы должны двигаться в ближайшее время, поскольку мы видим, что на рынке вооружения довольно много денег, но очень мало производственных мощностей, чтобы использовать эти деньги и произвести продукт. Поэтому надо расширять весь потенциал оборонной промышленности, который есть у Литвы, Украины, и, конечно, всего ЕС", - отметил литовский президент. Вильнюс в начале февраля 2022 года передал Киеву системы противовоздушной обороны Stinger, Литва также направила на Украину своих военных для обучения украинской армии управлению этим оружием. После начала российской спецоперации Литва передала Украине автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Вильнюс направил Киеву 50 бронированных машин М113 и объявил краудфандинговый сбор на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В результате от имени Литвы один БПЛА Киеву передала бесплатно сама Турция. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919464119.html

https://ria.ru/20231130/litva-1912786678.html

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, украина, гитанас науседа, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр