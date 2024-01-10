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Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920525755.html
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 10.01.2024
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
Стратегия Запада на Украине не работала с самого начала, написал в статье для газеты Pravda премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Она провалилась. Шокирует то, РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:52
2024-01-10T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
роберт фицо
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Стратегия Запада на Украине не работала с самого начала, написал в статье для газеты Pravda премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Она провалилась. Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России", — говорится в публикации. По его мнению, Москва полностью контролирует ситуацию на Украине. Вместе с тем, ни российская экономика, ни российская валюта не рухнули, а санкции лишь повысили внутреннюю самодостаточность России, отмечает Фицо. В свою очередь, Украина не способна к сколько-нибудь значимому наступлению, она стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев, продолжил премьер Словакии. "Позиции украинского президента пошатнулись, а его российский коллега увеличивает и укрепляет свою политическую поддержку", — пишет Фицо. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920506224.html
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в мире, роберт фицо, словакия, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Роберт Фицо, Словакия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине

Премьер Словакии: стратегия Запада на Украине не работала с самого начала

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Стратегия Запада на Украине не работала с самого начала, написал в статье для газеты Pravda премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Она провалилась. Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России", — говорится в публикации.
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По его мнению, Москва полностью контролирует ситуацию на Украине. Вместе с тем, ни российская экономика, ни российская валюта не рухнули, а санкции лишь повысили внутреннюю самодостаточность России, отмечает Фицо.

В свою очередь, Украина не способна к сколько-нибудь значимому наступлению, она стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев, продолжил премьер Словакии.

"Позиции украинского президента пошатнулись, а его российский коллега увеличивает и укрепляет свою политическую поддержку", — пишет Фицо.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоберт ФицоСловакияРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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