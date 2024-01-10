Премьер Словакии сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
Премьер Словакии: стратегия Запада на Украине не работала с самого начала
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Стратегия Запада на Украине не работала с самого начала, написал в статье для газеты Pravda премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Она провалилась. Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России", — говорится в публикации.
"Она провалилась. Шокирует то, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России", — говорится в публикации.
По его мнению, Москва полностью контролирует ситуацию на Украине. Вместе с тем, ни российская экономика, ни российская валюта не рухнули, а санкции лишь повысили внутреннюю самодостаточность России, отмечает Фицо.
В свою очередь, Украина не способна к сколько-нибудь значимому наступлению, она стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев, продолжил премьер Словакии.
"Позиции украинского президента пошатнулись, а его российский коллега увеличивает и укрепляет свою политическую поддержку", — пишет Фицо.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
В свою очередь, Украина не способна к сколько-нибудь значимому наступлению, она стала полностью зависимой от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев, продолжил премьер Словакии.
"Позиции украинского президента пошатнулись, а его российский коллега увеличивает и укрепляет свою политическую поддержку", — пишет Фицо.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.