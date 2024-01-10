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Орбан заявил, что ЕК готовит "план Б" по финансированию Украины - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920495691.html
Орбан заявил, что ЕК готовит "план Б" по финансированию Украины
Орбан заявил, что ЕК готовит "план Б" по финансированию Украины - РИА Новости, 10.01.2024
Орбан заявил, что ЕК готовит "план Б" по финансированию Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X, что Еврокомиссия готовит "план Б" о выделении помощи Украине вне бюджета ЕС к внеочередному саммиту... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:58
2024-01-10T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
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БУДАПЕШТ, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X, что Еврокомиссия готовит "план Б" о выделении помощи Украине вне бюджета ЕС к внеочередному саммиту сообщества 1 февраля, и отметил, что Будапешт приветствует такое решение. "Приятно видеть, что Еврокомиссия подготавливает "план Б" к 1 февраля, согласно которому финансовая поддержка, предоставляемая Украине, может осуществляться вне бюджета ЕС. Это хорошее решение! "План Б" Еврокомиссии - это "план А" Венгрии!" - написал Орбан в соцсети Х. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки Орбана. На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля. Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Орбан заявил, что ЕК готовит "план Б" по финансированию Украины

Орбан: ЕК готовит "план Б" по финансированию Украины к саммиту 1 февраля

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X, что Еврокомиссия готовит "план Б" о выделении помощи Украине вне бюджета ЕС к внеочередному саммиту сообщества 1 февраля, и отметил, что Будапешт приветствует такое решение.
"Приятно видеть, что Еврокомиссия подготавливает "план Б" к 1 февраля, согласно которому финансовая поддержка, предоставляемая Украине, может осуществляться вне бюджета ЕС. Это хорошее решение! "План Б" Еврокомиссии - это "план А" Венгрии!" - написал Орбан в соцсети Х.
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки Орбана.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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