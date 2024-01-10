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Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 10.01.2024 (обновлено: 17:05 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920481510.html
Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России
Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России - РИА Новости, 10.01.2024
Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России
Администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит, заявил американский журналист Такер... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:06
2024-01-10T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
такер карлсон
сша
россия
украина
джо байден
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X. "Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт", — сказал он. Карлсон отметил, что у США больше нет денег, чтобы отдавать их Украине или кому-либо еще. "Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на "столько, сколько потребуется". Но это не имеет никакого смысла", — добавил журналист. По его мнению, российская армия превосходит украинскую численностью и огромной промышленностью. Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920454886.html
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в мире, такер карлсон, сша, россия, украина, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Такер Карлсон, США, Россия, Украина, Джо Байден
Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России

Такер Карлсон: администрация Байдена отказывается верить в поражение Украины

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.

"Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт", — сказал он.
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Карлсон отметил, что у США больше нет денег, чтобы отдавать их Украине или кому-либо еще.

"Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на "столько, сколько потребуется". Но это не имеет никакого смысла", — добавил журналист.

По его мнению, российская армия превосходит украинскую численностью и огромной промышленностью.

Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТакер КарлсонСШАРоссияУкраинаДжо Байден
 
 
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