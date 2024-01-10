Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России
Такер Карлсон: администрация Байдена отказывается верить в поражение Украины
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.
"Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт", — сказал он.
"Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт", — сказал он.
Карлсон отметил, что у США больше нет денег, чтобы отдавать их Украине или кому-либо еще.
"Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на "столько, сколько потребуется". Но это не имеет никакого смысла", — добавил журналист.
По его мнению, российская армия превосходит украинскую численностью и огромной промышленностью.
Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.
"Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на "столько, сколько потребуется". Но это не имеет никакого смысла", — добавил журналист.
По его мнению, российская армия превосходит украинскую численностью и огромной промышленностью.
Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.