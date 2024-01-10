https://ria.ru/20240110/ukraina-1920481510.html

Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России

Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России - РИА Новости, 10.01.2024

Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России

Администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит, заявил американский журналист Такер... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:06

2024-01-10T12:06

2024-01-10T17:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X. "Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт", — сказал он. Карлсон отметил, что у США больше нет денег, чтобы отдавать их Украине или кому-либо еще. "Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на "столько, сколько потребуется". Но это не имеет никакого смысла", — добавил журналист. По его мнению, российская армия превосходит украинскую численностью и огромной промышленностью. Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920454886.html

https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html

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россия

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в мире, такер карлсон, сша, россия, украина, джо байден