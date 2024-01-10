https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

Украина потеряла свою последнюю драгоценность

Украина потеряла свою последнюю драгоценность - РИА Новости, 10.01.2024

Украина потеряла свою последнюю драгоценность

Конец прошлого года ознаменовался резким снижением финансовой поддержки Киева со стороны США, которые при этом безостановочно требовали от ЕС ни в коем случае... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:00

2024-01-10T08:01

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Конец прошлого года ознаменовался резким снижением финансовой поддержки Киева со стороны США, которые при этом безостановочно требовали от ЕС ни в коем случае не снижать объемов военной и финансовой помощи. Тогда многие аналитики утверждали, что на самом деле Вашингтон напускает туман войны, ссылаясь на внутреннюю предвыборную возню, либо просто на время откладывает массивные вливания. Новый, 2024-й начался с крайне показательных процессов, которые наводят на мысли.На днях Роберт Кеннеди — младший, представитель знаменитого политического клана, опубликовал на своей странице статью Associated Press под названием "Может ли Украина заплатить за войну, не угробив свою экономику". Это дословный перевод, мы ничего не придумали.Ссылку Кеннеди сопроводил словами: "Немногие понимают, что война на Украине означает для крупного бизнеса. Это не только поставки оружия и контракты на строительство. Украина обладает громадными пахотными землями — одними из самых плодородных в мире, они фактически бесхозные, и американские компании вроде BlackRock уже готовы их забрать".То, что Роберт Кеннеди — младший является политиком далеко не первого эшелона, нам прекрасно известно, потому не стоит саркастически изгибать бровь. Именно вечный статус хромой утки позволяет Кеннеди и ему подобным озвучивать нелицеприятные факты и вытаскивать в свет софитов процессы, о которых действующие политики не заикнутся даже под страхом смерти.Сами украинцы еще со времен Союза создали из собственных черноземов целый культ, практически религию. Любой, кто хотя бы раз в жизни приезжал даже в советскую Украину, гарантированно слышал восторженные истории, что в местную почву достаточно палку воткнуть, а через неделю на ней уже черешня колоситься будет. Или как немцы в войну вывозили тамошние черноземы железнодорожными составами. На этом массиве полуправды, обильно приправленном враньем, впоследствии сформировалась независимая Украина. Бывшие бонзы из состава ЦК Компартии УССР вроде Леонида Кравчука, которого активно поддерживали вынырнувшие из небытия националисты, безостановочно промывали население, обещая, что, как только они сбросят с шеи ленивого москаля, Украина сразу же превратится во вторую Францию и житницу Европы. Под все это подводились факты, густо засыпанные числами по площадям пахотных земель, урожайности и прочему.Прошедшие 30 лет показали, что это была даже не полуправда, а хорошо, если треть.Украина по милости природы действительно обладает если не уникальными, то чрезвычайно благоприятными условиями для промышленного земледелия. Как сообщает сайт Министерства сельского хозяйства США, в распоряжении Киева находилось 43,4 миллиона гектаров пахотных и прочих земель. Для понимания: по этому показателю Украина занимает шестое место в мире, а для земледелия и садоводства здесь земли в два раза больше, чем у Германии, Великобритании и Италии, вместе взятых. Если брать в долевом соотношении, то на начало прошлого года украинцы обрабатывали 55 процентов своей территории. Для сравнения: в России только в зоне вечной (непрерывной, сезонной или островной) мерзлоты расположено 73 процента территории.По итогам 2021-2022 годов основными сельскохозяйственными культурами на Украине выступали кукуруза (41,9 миллиона тонн), пшеница (33), подсолнечник (17,5), ячмень (9,9), подсолнечное масло и жмых (5,6 и 5,4 соответственно), рапс (три миллиона). По всем этим показателям Украина входит в мировой топ-10, охватывая от четырех до 30 процентов глобального рынка. В сельском хозяйстве было занято 15 процентов населения, а агропродукция была главной статьей экспорта. В 2021-м Киев наторговал в этом сегменте 27,8 миллиарда долларов, превысив отметку в 41 процент всей внешней торговли.По состоянию на конец 2022 года, когда линия фронта замерла, министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявлял, что Украина потеряла порядка 25 процентов пахотных земель, то есть порядка десяти миллионов гектаров. И тут, как сказали бы киношники, — резкая склейка и возврат в начало.Тему с отжимом украинских черноземов мусолят давно, и здесь вроде бы все понятно. Транснациональные корпорации решили использовать изобильные просторы слабой, тотально коррумпированной, а теперь еще и проигрывающей войну Украины. Чтобы больше производить, плотнее контролировать мировые рынки и получать внеплановые сверхприбыли. Все это общие фразы, которые не отражают ровным счетом ничего.Кеннеди запускает шар в сторону тех, кто способен на более глубокое понимание геополитических процессов.Существует обоснованное мнение, что Россия, которая традиционно позиционирует украинцев как братский народ, была поставлена в безвыходное положение, при котором начало СВО стало неотвратимым. Организатор этой схемы известен, и есть серьезные основания думать, что закулисные кукловоды довольно быстро отказались от идеи разгромить Российскую армию на поле боя. Дальнейшее вполне логично укладывается в данный постулат.Россия длила зерновую сделку ровно до момента решения своих интересов на юге, после чего экспорт зерна из черноморских портов Украины сократился практически до нуля, что тут же привело к вулканообразному росту цен на продовольствие в Европе. Именно туда, как очень быстро выяснилось, и шла львиная доля зерна и масла, а вовсе не в голодающие страны Африки, как любили завывать с трибуны ООН.А дальше все посыпалось, как горох сквозь дыру в мешке.Под занавес 2023 года правительства стран еврозоны из последних сил пытались угодить заокеанскому сюзерену, но низы уже не хотели и не могли. Как только был собран урожай зерновых, началась стихийная блокировка пунктов пропуска на границе с Украиной. Фермеры физически не пускали на запад фуры с украинской сельхозпродукцией, которую больше нельзя вывезти морем. Во-первых, потому что Брюссель по приказу сверху организовал для них льготный беспошлинный режим, во-вторых, потому что ЕС фактически банкротит европейский агросектор.Всю осень бастовали фермеры Франции, румыны и венгры перекрывали границу. Теперь массовый страйк охватил Германию: тамошние аграрии в прямом смысле заваливают муниципалитеты навозом и блокируют дороги. На завтра начало забастовки объявили аграрные профсоюзы Бельгии и Нидерландов.На геополитическом столе имеется следующий расклад.Энергетические связи ЕС с Россией фактически разрушены, все поставки с востока в той или иной мере контролируются Вашингтоном. Ресурсы поступают втридорога через посредников. Доля СПГ из-за океана увеличена кратно. Украина как транзитное энергетическое звено полностью устранена, "Нафтогаз", "Оператор ГТСУ" и "Энергоатом" — с недавних пор частные компании с американским капиталом внутри.Киев за последние полгода сделал все возможное, чтобы поставить собственных аграриев на грань выживания. Если почитать профильные форумы, то абсолютное большинство украинских аграриев в текущем году вообще не собирается ничего сеять. Семенной материал, ГСМ, удобрения, средства защиты растений стали просто неподъемными. Это не афишируется, но многие украинские агрохолдинги уже начали тихую распродажу площадей, причем стоимость земли смехотворная. Называются цифры от шести до девяти тысяч гривен (около 21 тысячи рублей) за гектар чернозема.Американцы — виртуозы в организации шоу. Пока все следили за грозными заявлениями Белого дома относительно поставок танков и снарядов, Вашингтон тихонько обложил со всех сторон главного жертвенного барана, за счет которого США собираются спасти свою экономику. И это вовсе не Россия.

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аналитика, украина, евросоюз, оон, роберт кеннеди, леонид кравчук, россия